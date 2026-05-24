アストン・ヴィラがマンチェスター・シティの優勝記念試合を台無しに。新王者アーセナルが再び勝利。

優勝を決めたアーセナルはクリスタル・パレスにも1-2で勝利し、20年ぶりのイングランド制覇を達成した。一方、マンチェスター・シティはペップ・グアルディオラ、ベルナルド・シルバ、ジョン・ストーンズにとっての別れの一戦でアストン・ヴィラに1-2で敗れた。

クリスタル・パレス 1-2 アーセナル

ミケル・アルテタ監督のチームは、マンチェスター・シティがボーンマスに勝てなかったため先週優勝を決めていた。前半終了間際、ガブリエル・マルティネッリからのパスをガブリエル・ジェズスが右隅に決めて先制。

後半立ち上がりに元PSVのノニ・マドゥエケが追加点。カイ・ハヴェルツのパスを左足で叩き込み、今季3点目を決めた。

92分にはジャン＝フィリップ・マテタが1点を返したが、最終スコアは1-2。ピノの同点弾はオフサイドで取り消された。アーセナルは勝利で優勝シーズンを締めくくった。

マンチェスター・シティ対アストン・ヴィラは1-2でヴィラの勝利。

CL出場権とEL優勝を決めていたアストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は、マルコ・ビゾットを先発起用。シティは23分、ロドリのCKをジョン・ストーンズが頭で合わせ、ファーサイドのアンソニー・セメニョが押し込み1-0。

シティはその後もチャンスを作ったが、ハーフタイム直後にヴィラが同点に追いつく。コーナーキックからオリー・ワトキンスが1－1のゴールを決めた。

ベルナルド・シルバの感動的な交代直後、ヴィラはグアルディオラ、シルバ、ジョン・ストーンズへの送別会を台無しにした。ロス・バークリーのパスを受けたワトキンスがスライディングしたストーンズをかわし、左下隅にシュートを決め1-2とした。

ストーンズもまた、10年間過ごしたシティのファンに別れを告げた。 90分にはフィル・フォーデンの同点弾と思われたシュートもオフサイドで取り消され、試合はシティの敗北で終わった。