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アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は、ヴィラ・パークでのフラム戦がもどかしい1-1の引き分けに終わり、勝ち点1にとどまったことへの失望を隠せなかった。先制したものの、アストン・ヴィラは序盤に試合を支配した勢いを生かせず、エメリ監督は度重なる好機逸を悔やむことになった。

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前半の優勢を生かせず

土曜日のプレミアリーグ、フラム戦に臨んだアストン・ヴィラは、本拠地ヴィラ・パークを難攻不落の要塞にしようとしていた。しかし、試合後には勝ち点2を取り逃がした思いが残った。ホームのヴィラは意欲的な立ち上がりを見せ、何度もチャンスをつくり、試合の流れを変え得たPKも獲得した。ニコラス・ジャクソンがゴールを決めて前半をリードで終えたものの、点差を広げられなかったことが響いた。後半、鈴木彩艶の不運なオウンゴールで同点に追いつかれた。

試合を振り返ったエメリ監督は、前半45分を支配しながらも、決定力不足が最終的に響いたと認めた。「残念な結果だが、妥当な結果でもある。私たちは安定感を保ち、改善を続け、ホームで結果を出そうとしていた。ヴィラ・パークを私たちの要塞にしようとしており、その方向に進んでいる。勝てなかったが、負けもしなかった。ここでの最近の試合では、チャンピオンズリーグでもプレミアリーグでも良くなっている。ただ、今日は勝てなかったので残念だ。結果は妥当だ」と、ヴィラの指揮官はクラブ公式サイトで説明した。

ヴィラ・パークで対照的な前後半

後半開始後にヴィラが試合の主導権を失い、前後半の違いは鮮明だった。フラムは後半、勢いを増してピッチに戻ると、ホームチームを押し込み、試合中盤の時間帯を支配した。エメリ監督は、アウェーチームの戦術的な規律と、ヴィラの中盤に生じたスペースを突く力を称賛した。同点ゴールが生まれるまでに、鈴木彩艶は何度か重要なセーブを強いられた。

「相手にもこの結果に値するプレーがあった。良いプレーをし、組織的で、チャンスをつくっていた。私たちは前半、後半よりも試合を支配し、多くのチャンスをつくった。攻撃ではコーナーキックを獲得し、PKもあった。一方で、相手の攻守の切り替えやいくつかのプレーを許す場面もあり、相手は守備でも的確だった。私たちのプレスを突破され、GKの鈴木彩艶に何度か救ってもらう必要があった」とエメリ監督は認めた。

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最大の懸念は一貫性の欠如

エメリ監督にとって最大の不満は、選手たちが90分を通して安定したプレーを見せられなかったことだ。圧倒的な立ち上がりの後、ボール保持と陣地の支配が落ちたことで、フラムに自信を持たせた。最後の20分にはヴィラが攻勢に出て、勝利をつかむのに十分なチャンスをつくったものの、指揮官は後半の内容を踏まえると、試合全体として勝ち点3に値するパフォーマンスではなかったと感じている。

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「前半は、私たちにとっておおむね良いバランスだった。後半最初の20分は相手が攻勢をかけ、試合を支配し、チャンスをつくっていた。攻撃ではコーナーキックも獲得していた。私たちは前半のように安定してボールを保持し、試合を支配できなかった。だから、この引き分けは妥当な結果だ。最後の15～20分には再び攻勢をかけ、いくつかチャンスをつくった。勝つこともできた」とエメリ監督は続けた。

次はチャンピオンズリーグの一戦へ

フラム戦を終えたヴィラは、複数の大会にまたがる過密日程に向け、すぐに気持ちを切り替えなければならない。週半ばの欧州での一戦は、国内での注目のマンチェスター・ユナイテッド戦を前に、立て直すための早速の機会となる。エメリ監督は現在の状況をクラブが前進する過程での小さな障害と捉えており、土曜日の夜の引き分けで犯したミスからチームが学べると楽観視している。

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「私たちは前進を続ける。次は火曜日のチャンピオンズリーグだ。できる限り良い準備をしたい。そして中断期間前にはマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。さらに前進し続けたい。まだやるべきことはある。もちろん今日の結果は私たちにとって残念だが、分析し、改善を図りながら前に進み続ける」とエメリ監督は締めくくった。