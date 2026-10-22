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ウナイ・エメリ監督は、アストン・ヴィラの選手たちに対し、欧州での圧倒的な戦いぶりを国内での結果にもつなげるよう求めた。チームは水曜夜、ノルウェーから訪れたバイキングFKに快勝。ヴィラ・パークで3-1の勝利を収めたミッドランズのクラブは、欧州大会での全勝を維持し、順位表の2位に浮上した。

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スペイン人指揮官、国内リーグでの改善を要求

エメリ監督は、先週バイエルン・ミュンヘンと3-3で引き分けたエリテセリエン所属の訪問チームを破った後、チームに欧州大会での好調をプレミアリーグにも持ち込むよう求めた。公式戦6試合で5勝目を挙げたことで、欧州主要大会でのホーム戦は12連勝となった。これはマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドが並ぶ、今世紀のイングランド勢の記録に匹敵する。

前半の圧倒で歴史的な記録に到達

IMAGO

前戦でフェネルバフチェに6-0で大勝したホームチームは、前半に14本のシュートを記録。序盤にはニコラス・ジャクソンのヘディングシュート2本がGKアリルド・オストボに阻まれた。

23分、ロス・バークリーがイブラヒム・エンバイエのCKを頭で合わせて先制。2020年10月以来初めて、先発した試合で3試合連続得点を記録した。その後、ズラトコ・トリピッチがアリソンを倒したとしてVARの確認を経てPKが与えられ、37分にエミリアーノ・ブエンディアが決めた。これにより、このアルゼンチン人選手は欧州主要大会で4試合連続得点を記録した初のヴィラの選手となった。

試合後、選手たちの戦術面での集中力と高まる自信を称えたエメリ監督は、次のように語った。「我々が自分たちに課した要求にどう応えているか、とてもうれしく思う。大会を尊重し、相手を尊重し、さまざまな面で改善を重ねている」

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「そうした点を踏まえると、良い試合、真剣な試合ができたと思う。相手を尊重し、立てたプランに従った上で、選手たちは一人ひとりが自分の質を示そうとした。今日はそれらの目標を両立させ、良い仕事ができたと思う。自信を深め、一歩前進した選手もいる。より良い感覚をつかみ、戦術への理解を深め、プレーしていた」

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オウンゴールで欧州大会のホーム連勝を確実に

後半序盤にはホームチームのGK鈴木彩艶がトビアス・モイのシュートを防いだ。さらに62分、ヘンリク・ヘグハイムがアリソンのクロスを誤って自陣のゴールに入れた。チェルシーから期限付き移籍中のアレハンドロ・ガルナチョも、途中出場から活発なプレーを見せたが、オストボに阻まれた。一方、終盤にクリストファー・アスキルドセンのクロスをピーター・クリスティアンセンが身を投げ出して決めたゴールは、VARによるオフサイドの確認後も認められた。ホームチームは3試合連続の無失点と、順位表での首位浮上を逃した。

それでもアストン・ヴィラは、2017-18シーズンのユナイテッド以来、チャンピオンズリーグの初戦から3試合を制した初のヨーロッパリーグ王者となった。また、欧州カップ戦での20勝にわずか30試合で到達。これを上回るのはレアル・マドリーの29試合だけだ。

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欧州大会でのホームでの強さと、プレミアリーグで今季まだホーム勝利がない状況との対照について、エメリ監督はこう続けた。「我々は欧州で安定した戦いをするため、そしてプレミアリーグで戦いながら自分たちに高い要求を課し続けるため、改善を目標に毎試合に臨んでいる。どうすれば強さと自信を感じられるか。まだやるべきことはあると思う。今日は非常に良い試合をしたし、チャンピオンズリーグは非常に難しい大会だが、我々には9ポイントがある。ここホームで2試合に勝った」

「プレミアリーグではまだ勝てていないが、チャンピオンズリーグではフェネルバフチェ戦と今日、良い試合を2つ勝ち切った。これで次の挑戦に向け、自信と落ち着きを持てる。雰囲気は素晴らしかった。サポーターとともにチャンピオンズリーグを楽しみ、一緒に喜びを分かち合えている」

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調子を取り戻したアストン・ヴィラ、強豪との対戦へ

エメリ監督率いるチームは今週末、ヴィラ・パークにマンチェスター・シティを迎え、今季リーグ戦でのホーム初勝利を目指す。欧州大会で3戦全勝の9ポイントを獲得したことで、厳しいシーズン序盤を経たチームには自信が戻っている。さらに来月には、ミッドランズのクラブがラ・リーガ首位のバルセロナと対戦し、チャンピオンズリーグでの全勝記録を懸ける。