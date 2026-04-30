アシュリー・ヤングは現役を引退するが、アヤックスにはまだ数百万ユーロの収入をもたらす可能性がある。

アシュリー・ヤング（40）が今シーズン限りで現役を引退する。23年間のキャリアに幕を下ろす。イプスウィッチ・タウンでの最終戦ではアヤックスに貢献する可能性がある。

ヤングはインスタグラムで、セフトン・ロードからポートマン・ロードまで巡った輝かしいキャリアに幕を引くと発表した。

「子どもの頃、ただ夢見ていた旅だった。その夢も終わり、土曜日はおそらくプロキャリア最後の試合になる」とイングランド代表39キャップの彼は語った。

彼はマンチェスター・ユナイテッドで261試合に出場し、最も多くプレーした選手の一人となった。

ユナイテッドではプレミアリーグやヨーロッパリーグで優勝し、2017年の決勝ではアヤックスを破った。土曜日の試合で彼はイプスウィッチでの最後の試合となるかもしれないが、逆にアヤックスに恩返しをする可能性もある。

イプスウィッチが昇格すれば、チュバ・アクポムのレンタル移籍が完全移籍に切り替わり、クラブはアヤックスに900万ユーロ以上を支払う。

イプスウィッチは14位QPRと、ミルウォールはオックスフォードと、ミドルズブラは6位レックサムと対戦する。2位はプレミアリーグに自動昇格、3～6位はプレーオフに進む。