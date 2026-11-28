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アシュリー・コール氏がブリストル・ローヴァーズの監督就任に向けて交渉している。チームは土曜日にホームでトランメアに1－3で敗れ、スティーヴ・エヴァンス監督は解任寸前とされる。チェルシー、アーセナル、イングランド代表でプレーした元左サイドバックは、チェゼーナでの短期間の指揮を終えて現在は無所属。リーグ2で18位と苦しむチームで、イングランドで初めて監督を務める可能性がある。

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エヴァンス監督の後任候補にコール氏

アシュリー・コール氏がブリストル・ローヴァーズの監督就任に向けて交渉している。土曜日にホームでトランメアに1－3で敗れ、スティーヴ・エヴァンス監督の去就は不透明になっている。『スカイスポーツ』によると、チェルシーとアーセナルでプレーした元左サイドバックはクラブと話し合いを行った。今回の敗戦でローヴァーズの指揮官への重圧はさらに強まっている。

ブリストル・ローヴァーズはリーグ2で18位につけ、降格圏との勝ち点差は5。リーグ戦では直近8試合でわずか1勝にとどまる。『talkSPORT』によると、公式戦では最近の4試合で3勝を挙げているものの、エヴァンス監督は解任寸前だという。

イングランドで初の監督就任へ

45歳のコール氏は6月にセリエBのチェゼーナを離れて以来、指導者としての仕事に就いていない。イタリアでの8試合にわたる指揮が、ヘッドコーチとして初めての仕事だった。メモリアル・スタジアムに赴けば、 3カ月足らずでイタリアでの挑戦を終えた コール氏にとって、イングランドで初の監督職となる。

アンディ・ウッドマン氏の解任後にはブロムリーの監督職をめぐる面接を受けたが、カール・ロビンソン氏に競り負けた。2019年の現役引退後、コール氏はダービー、チェルシー、エヴァートン、バーミンガムでコーチを務めたほか、イングランドU-21代表ではリー・カーズリー氏のアシスタントを5年間務め、欧州選手権を2大会連続で制覇した。

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トランメア戦前、強気だったエヴァンス監督

エヴァンス監督は昨年12月からローヴァーズを率い、昨季は14位に導いたが、今季は苦戦している。4位のトランメアと対戦する前には、「誰もそのことを話題にしないだろうが、土曜日に勝てば、我々は5試合で4勝を挙げたことになる」と語っていた。

さらに、自身と長年のアシスタントであるポール・レイナー氏に言及し、「だが、リーグ2にスティーヴ・エヴァンスとポール・レイナーがいると、人々は悪い面を話題にしたがる。我々は選手たちとは良い面についてしか話さない」と続けた。しかし、勝ち点3を手にしたのはトランメアで、エヴァンス監督は職を守るために戦う立場となった。

ローヴァーズとコール氏、今後は？

ローヴァーズは今後、エヴァンス監督を続投させるか、シーズンの立て直しを目指してコール氏に指揮を託すかを決めなければならない。就任が実現すれば、2024年にカーズリー氏がイングランド代表の暫定監督を務めた際にもアシスタントを務めた元同国代表DFは、チームを危機から遠ざける役目を担うことになる。