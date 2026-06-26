アシュラフ・ハキミは、まもなくフランスの裁判所に出廷しなければならないという決定に対し上告する。パリ・サンジェルマンとモロッコ代表のディフェンダーであるハキミは、2023年2月の強姦容疑で告発されているが、無実を主張している。

事件は2023年2月、ノジャン＝シュル＝マルヌの警察署に若い女性が通報したことから始まった。彼女はパリ郊外ブローニュ＝ビヤンクールにあるハキミの自宅で性的暴行を受けたと主張した。

当初は正式な告訴がなかったが、検察は告発の重大性を受けて捜査を開始した。

捜査は数年続き、控訴院は証拠が十分として刑事裁判への移行を決定した。

ハキミの弁護団は金曜日、ロイター通信に対し、最高裁（Cour de cassation）へ再度上告すると表明した。

ハキミは一貫して容疑を否定。先日X（旧Twitter）で「長らく沈黙を守ったのは、司法を信頼し、正しい判断が下されると信じていたからだ」と投稿した。

また、虚偽の情報が流布していると指摘。「今日、私の家族、人生、そして何よりも真実が犠牲になり、私とは無関係な物語が語られている。自分は格好の標的だと思わざるを得ない。私は初日からこの裁判を待ち望んでいた。そして今、ついに自分の声を届けることができる」と結んだ。