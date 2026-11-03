アシュラフ・ハキミ、テネリフェのフォワード死去を受け心打たれるメッセージ

パリ・サンジェルマンのスター、モロッコ代表のアシュラフ・ハキミが、テネリフェのフォワード、ヘスス・デ・ミゲルを追悼するサッカー界のスターたちの列に加わった。デ・ミゲルは、スペイン2部リーグでのFCアンドラ戦で負った重傷により、30歳でこの世を去った。

ハキミはSNSアカウントを通じて哀悼のメッセージを綴り、「彼を愛するすべての人々に心からのお悔やみを。安らかに眠れ」と記し、この悲劇的な事故を受けて選手の家族とファンへの連帯を表明した。

デ・ミゲルは、「エリオドロ・ロドリゲス・ロペス」スタジアムで行われた試合の終盤、アンドラのゴールキーパー、ヘスス・オウオノと激しく衝突した。キーパーがフォワードとルーズボールを争うために飛び出した際、デ・ミゲルは重傷を負い、医療スタッフの処置が必要となり、救急車で病院へ搬送された。

試合はスコアが2-2の同点を示す中で中断された。

反応はハキミにとどまらず、FCアンドラは心を打つメッセージで選手を追悼し、こう記した。「打ちひしがれた心と深い悲しみとともに、ヘスス・デ・ミゲルのご家族、すべてのチームメートと友人たち、そしてテネリフェに、心からの哀悼の意を表します。安らかに眠れ」

アンドラの会長であり元バルセロナの選手であるジェラール・ピケも悲しみを表し、「本当に残念でならない。ヘススよ、安らかに眠れ」と記した。一方で、報道によると、ピケは事故の後、フォワードの容態を気遣い、試合会場を急いで後にしたという。

テネリフェは火曜日の午前8時に選手の死去を発表し、公式声明の中でクラブが深い悲しみの中にあることを認め、この痛ましい状況において家族のプライバシーを尊重するよう求めた。

この悲劇の影響は国内の大会にも及んだ。スペインサッカー連盟は、選手の死を悼み、国王杯および女王杯の火曜日に予定されていた試合を延期することを決定した。また、アルメンドラレホで行われるスペインU-21代表対日本の試合のプレゼンテーションセレモニーも中止し、延期された試合の新たな日程は後日発表するとした。