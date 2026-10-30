アシュラフ・ハキミがパリで歴史を刻む：忘れられぬ一夜に3ゴール2アシスト

パリ・サンジェルマンは金曜夜、フランス・リーグ第9節で、ホームに迎えたル・アーヴルを相手に5-1と大勝した。先制点を奪われ一時はリードを許したものの、これを逆転して大差での勝利を飾った。原動力となったのはモロッコ代表の主力アシュラフ・ハキミで、彼はチームの5得点すべてに関与した。

ル・アーヴルは18分、リアン・フォファナが仕掛けた組織的な攻撃をマヤが左足のシュートで締めくくり、GKサフォノフのゴールネットを揺らして、ホームチームの不意を突く先制点を奪った。しかしパリ・サンジェルマンの反撃は素早く、26分にはエルナンデスがペナルティエリア内で巧みに演出したアシュラフ・ハキミのクロスを生かし、ジョーツが同点ゴールを決めた。

そのわずか2分後、ハキミがマユルからのパスを受け、トゥバをかわし、さらにGKブダールもかわしてボールをネットに流し込み、パリのチームにリードをもたらした。ホームチームは2-1とリードして前半を終えた。

後半開始とともにパリ・サンジェルマンは圧力をかけ続け、55分にはハキミがペナルティエリアの外側からの見事なフリーキックを右足でネットに突き刺し、チームのリードを3点目で広げた。その後、マユルがGKブダールのクリアの重大なミスを突いて4点目を追加した。

ハキミは69分、再びGKのミスを突いて自身3点目となる個人3得点目を決め、得点の祭典を締めくくった。チームの5得点すべてに絡んだこのモロッコ代表サイドバックにとって、特別な夜のハットトリックを完成させた。

この勝利でパリ・サンジェルマンは6連勝を達成し、チャンピオンズリーグでのビジャレアルとの注目の一戦を前に、フランス・リーグ首位の座を守った。一方、ル・アーヴルは順位表最下位で苦しみが続いており、次節のロリアン戦を前に、依然として勝利を一つも挙げられずにいる。