もちろん、ユリアン・ブラントは以前から自らもゴールを脅かせる選手だった。それでも、ドルトムントとレヴァークーゼンでプレーしたブラントは、ブンデスリーガではむしろアシスト役として知られていた。決定的なパスを出し、ストライカーに絶好の形でボールを届けられる選手だ。

しかし、アヤックス・アムステルダムでの最初のシーズンのここまでの数字は、それを反映していない。むしろ正反対だ。30歳のブラントはオランダで得点者として非常に好調で、アヤックスでの公式戦15試合ですでに8ゴールを記録している。一方、2026-27シーズンのアシスト数はまだゼロだ。

ブラントにしては異例の高い得点率は、エールディヴィジとカンファレンスリーグのレベルがブンデスリーガやチャンピオンズリーグほど高くないことも、確かに一因だろう。とはいえ、疑問は残る。アヤックスらしい4-3-3で中盤の3人のうち最も攻撃的な役割を担う創造性豊かな選手が、なぜまだ1ゴールもお膳立てできていないのか。今やアシスト役よりもゴールゲッターになったのだろうか。

アヤックスでまだアシストがないユリアン・ブラント、その理由はいたって単純

いや、そう考えるのは表面的であり、間違いでもある。この意外な数字の理由は、いたって単純だ。ブラントはアヤックスでも、ゴール前の味方に絶好の形でボールを届けている。ただ、味方がここまで、そのパスを結果につなげられていないのだ。

その筆頭が、夏に大きな期待を背負ってアル・ヒラルから約2000万ユーロで加入したマルコス・レオナルドだ。ブラントは何度もブラジル人FWを相手GKとの1対1に送り込んだが、レオナルドはその決定機を一度も生かせなかった。しかも、彼だけではない。現在のアムステルダムのチームは得点するまでにあまりに多くのチャンスを必要としており、決定力が大きく不足している。

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要するに、味方にもっと決定力があれば、ブラントには間違いなくすでにいくつかのアシストがついていたはずだ。例えば第8節のNECナイメヘン戦（1-1）では、ドイツ代表通算48試合出場のブラントは実に8回の得点機会を創出した。ブラント以外のアヤックスの選手全員を合わせた5回を上回る数字だ。さらに、今季ここまでのエールディヴィジで、チャンス創出に関してはチーム内で群を抜く存在となっている。

ユリアン・ブラント、ついにラファエル・ファン・デル・ファールトも納得させる

つまり、アシストはいずれ必ずついてくるだろう。それはともかく、ボルシア・ドルトムントから新契約を提示されず、夏にオランダへ渡ったブラントは、新天地にすっかりなじんでいる。ゴールを決め、チームを操り、巧みな技術とすでに何度も披露した見事なゴールで観客を魅了している。

ブラントは、最大の批判者だったラファエル・ファン・デル・ファールトさえ納得させた。当初は懐疑的だったクラブのレジェンドも、今ではドイツ人の新戦力を「アヤックス最高の選手」と称賛する。もっとも、ブラントはそれをさほど気にしていない。「前回、彼が違うことを言った時も、その話を何度も向けられました。何と言うか、僕はいつも『そんなくだらない話で放っておいてくれ』という感じです」と、ブラントはポッドキャスト『Spielmacher』で語った。

クラブ選びにも大いに満足している。「この夏、僕が考えたのは『自分にとって一番いい場所はどこか』ということでした。欧州のほかのトップリーグのクラブと比べて、ここが最高のクラブなのか。それはほかの人が判断すればいい。でも、僕にあったほかの選択肢と比べれば、自分にとってはここが一番です。だから、今も自分にとって正しい決断だったと思っています」とブラントは話した。

それまでブラントは約1カ月間、無所属だった。「少し遅れて決断しました。時にはいくつかのことを待つものなので、当然ですが。でも、心から決めました」と付け加えた。