確かに、ユリアン・ブラントは以前から自らもゴールを狙える選手だった。それでも、ドルトムントとレヴァークーゼンでプレーしたブラントは、ブンデスリーガではむしろアシスト役として知られていた。決定的なパスを出し、ストライカーの力を最大限に引き出せる選手としてだ。

だが、アヤックス・アムステルダムでの最初のシーズンにおけるブラントのここまでの数字は、それを反映していない。むしろ正反対だ。30歳のブラントはオランダで得点者として非常に好調で、アヤックスでの公式戦15試合ですでに8得点を挙げている。一方、2026-27シーズンのブラントには、まだアシストが一つも記録されていない。

ブラントにしては異例の高い得点率には、エールディヴィジとカンファレンスリーグのレベルがブンデスリーガやチャンピオンズリーグほど高くないことも、確かに一因としてあるだろう。それでも疑問は残る。アヤックスらしい4-3-3の中盤で、3人のうち最も攻撃的な役割を担う創造性豊かなブラントが、なぜここまで一つもゴールをお膳立てしていないのか。今やアシスト役よりも点取り屋になったのだろうか。

アヤックスでいまだアシストなしのユリアン・ブラント。その理由はいたって単純

いや、それは表面的な見方であり、間違いでもある。意外な数字の理由は、むしろいたって単純だ。ブラントはアヤックスでも、ゴール前で味方の得点機を作ることに長けている。しかし、その味方がここまでブラントのパスを得点に結びつけられていないのだ。

筆頭に挙げられるのが、夏に大きな期待を背負い、アル・ヒラルから約2000万ユーロで加入したマルコス・レオナルドだ。ブラントはすでに何度もブラジル人FWを相手GKとの1対1に送り出しているが、レオナルドはその決定機を一度も生かせていない。しかも、問題は彼だけではない。現在のアヤックスは得点までにあまりに多くのチャンスを必要としており、決定力が大きく不足している。

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要するに、味方がもっと決定機をものにしていれば、ブラントには間違いなくすでにいくつかのアシストがついていただろう。例えば第8節のNECナイメヘン戦（1-1）では、ドイツ代表通算48試合出場のブラントが実に8回の得点機を創出した。アヤックスのほかの選手全員を合わせた5回を上回る数字だ。また、今季ここまでのエールディヴィジでは、チャンス創出に関してチーム内で群を抜く存在となっている。

ユリアン・ブラント、今ではラファエル・ファン・デル・ファールトも納得させる

つまり、アシストはおのずとついてくるはずだ。それに、ボルシア・ドルトムントから新契約を提示されず、夏にオランダへ渡ったブラントは、すでに新天地にすっかりなじんでいる。ゴールを決め、試合を動かし、巧みな技術と、すでに何度も決めたスーパーゴールで観客を魅了している。

ブラントは、最大の批判者だったラファエル・ファン・デル・ファールトさえも納得させた。当初はブラントに懐疑的だったクラブのレジェンドは、今ではドイツからの新加入選手を「アヤックス最高の選手」と称賛している。だが、ブラントはそれをさほど気にしていない。「前に彼が別の発言をしたときも、そのことをずいぶん聞かれました。どうでしょうね。僕はいつも『そんなくだらないことで、もう放っておいてくれ』という感じなんです」と、ポッドキャスト『Spielmacher』で語った。

また、移籍先の選択にも大いに満足している。「この夏、僕が考えたのは『自分にとって一番いい場所はどこか』ということでした。ヨーロッパのほかのトップリーグと比べて、今ここが最高のクラブなのか。それはほかの人が判断すればいい。でも、僕にあったほかの選択肢と比べれば、自分にはここが一番よかった。だから今も、自分にとって正しい決断だったと思っています」とブラントは話した。

それ以前、ブラントは約1カ月間、所属クラブがなかった。「決断が少し遅くなりました。時にはまだ様子を見ることもあるので、当然です。でも、最後は心からここを選びました」と付け加えた。