AFCチャンピオンズリーグ2のアル・ジャジーラ（UAE）対ゴル・ゴハル（イラン）で、異例の出来事が起きた。主審を務めたシリア人のハンナ・ハッタブはハーフタイムに第4審判のアンマル・アブ・アロウと交代。明らかに混乱した様子を見せていた。
最も顕著な場面は32分に起きた。中盤でアリ・アスガル・アシュリがファウルを受けた際、主審は虚空を見つめたまま、プレーにまったく関与していなかったアル・ジャジーラのGKエルシン・デスタノグルにイエローカードを提示した。
『スポルトメディアセット』によると、この警告は取り消された。試合が数分間中断し、主審が副審と協議した後のことだった。その後、ハーフタイムにイランのクラブは試合再開を拒否すると警告し、審判が「正常な状態ではなかった」と訴えた。さらに、キックオフ前に審判が飲酒する姿を見たと主張した。
AFCはまだ公式声明を発表しておらず、懲戒処分を科すかどうかも決めていない。
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