アジア遠征を前に…アル・アハリ・ジェッダが最大の要塞を取り戻す

アル・アハリ・ジェッダは、AFCチャンピオンズリーグでのタイトル防衛戦を控えて、最大の戦力を取り戻した。

アル・アハリは来週月曜日、ジェッダのアル・インマ・スタジアムで行われるアジアチャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦で、カタールのアル・ダヒールと対戦し、その戦いを始める。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、アル・アハリのブラジル人DFロジェール・イバニェスは、先週土曜日に開催されたロシェン・リーグ第27節のダムク戦（3-0で勝利）中に負った怪我の程度を確認するため、メディカルチェックを受けた。

このブラジル人DFは、ハムストリングを痛めたため、52分にダムク戦を途中退場し、代わってモハメド・スレイマン・バクルが投入された。

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同紙は、イバニェスが受けた検査の結果、ハムストリングの断裂は確認されず、サウジ・ロシェンリーグのアル・ファイハ戦を皮切りに、今後の試合に出場できる状態にあることを明らかにした。

アル・アハリは明日水曜日、ロシェン・リーグ第29節の前倒し試合として、アル・マジュマア・スポーツシティ・スタジアムでアル・ファイハと対戦する。

アル・アハリは現在、ロシェン・リーグで65ポイントを獲得し3位につけており、首位のアル・ナスルとは5ポイント差、2位のアル・ヒラルとは得失点差で後塵を拝している。

イバニェスはアル・アハリの守備陣における最重要戦力であり、今シーズンは各種大会で37試合に出場し、3ゴールを決め、同数のアシストを記録している。