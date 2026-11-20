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イラクのスポーツ界が深い悲しみに包まれている。ボディビル選手のサッジャード・ジャワードが昨日、死去した。90kg級でアジア王者に輝くという大陸での快挙を成し遂げてから、わずか3日後のことだった。タイのパタヤで行われた大会で躍動し、表彰台で母国の名を高めたばかりの選手のキャリアは、痛ましい形で幕を閉じることとなった。

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ジャワードはイラク代表として、タイで開催されたアジアボディビル選手権の90kg級で1位を獲得。アジアのタイトルを手にし、同国のボディビル界の歴史に新たな快挙を刻んでいた。

この優勝にはイラクのスポーツファンも沸き、戴冠はこのレベルに到達するために彼が積み重ねてきた努力の結晶だと受け止められていた。

訃報が届いたのは、快挙からわずか数日後のこと。スポーツ界がまだ戴冠の祝福ムードに包まれている最中であり、誇りの感情は悲しみと哀惜へと一変した。

アジアのタイトルを掲げて表彰台に立つ姿が見られてから間もない訃報だっただけに、その死はファンやイラクのアスリートたちに大きな衝撃を与えた。

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イラク国立ボディビル・フィットネス連盟はすぐさま哀悼の意を表明。その死を悼むとともに、遺族や近親者、そしてイラクのスポーツ界にお悔やみの言葉を送った。

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この声明からは、亡くなる数日前にイラクのスポーツ界へアジアでの歓喜の瞬間をもたらした選手を失ったことへの、深い悲しみがうかがえる。

死因については、現時点で公表されている公式情報に、死去の経緯を明らかにする医学的に裏付けられた詳細は含まれていない。

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一部では、選手が病気を患っていたとの報道も出ているものの、これらの情報は公式にはっきりと確認されたものではない。そのため、現在得られている情報に基づいて死因を特定したり、何らかの健康上の要因と結び付けたりすることはできない状況だ。

また一部の報道では、突然の体調不良、あるいは大会後の肉体的な疲労や食事内容の急激な変化があったとも伝えられている。