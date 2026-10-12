バーレーンサッカー協会は月曜日、スペイン人のフェリックス・サンチェスと代表チームの技術的指揮を執ることで合意に達したと発表した。前任はクロアチア人のドラガン・タライッチで、ガルフカップ「湾岸選手権27」での早期敗退を受け、双方合意のうえで職を退いていた。

バーレーン代表の公式アカウントは「X」を通じ、サンチェスが来る11月の国際Aマッチ期間中に正式に職務を開始すると伝え、その選任は彼の経歴と、大陸レベルおよび国際レベルでの指導者としての歩みに基づくものだと説明した。

タライッチの退任は、バーレーンが「湾岸選手権27」でグループステージ突破に失敗したことを受けたものだ。同代表はグループ2の試合で、アジア王者のカタール、UAE、イエメンに3敗を記録した。

サンチェスは湾岸のサッカーで経験を有しており、2019年にカタール代表をアジアカップ制覇へ導いたほか、2022年にカタールが開催国となった同国史上初のワールドカップ出場でも同代表を率いた。

バーレーン協会は、スペイン人指揮官には次の段階で重要な課題が待ち受けており、その筆頭として2027年アジアカップへの出場、さらに2030年ワールドカップ予選に向けた準備があると指摘した。

協会はサンチェスがバーレーンに到着次第、報道陣に紹介するための記者会見を開く見通しだ。