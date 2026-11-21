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サウジアラビアのアル・ヒラルで主将を務めるサレム・アル・ドサリは、先週末に受けたショックを経て、AFCチャンピオンズリーグエリートのネフチ(ウズベキスタン)戦に出場できない見通しとなった。

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アル・ヒラルは明後日の月曜日、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ西地区第5節で、ウズベキスタンのフェルガナにあるイスティクロル・スタジアムに乗り込み、ネフチと対戦する。

サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』によると、アル・ヒラルを率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギは、このアジアの一戦に向けて本日土曜日の夕方にウズベキスタンへ出発するメンバーから、サレム・アル・ドサリを外すことを決めたという。

同紙は、その理由について「トルネード」の異名を持つドサリが試合に臨むための万全な状態にないためだと説明。とりわけ、2026年のアジア最優秀賞の授賞式に出席したタイの首都バンコクから、過酷な移動を経て帰国したばかりであることが影響しているという。

帰国後すぐ、サレム・アル・ドサリは本日土曜日、サウジアラビアの首都リヤドにあるアル・マジディア・スポーツセンターで行われたアル・ヒラルの全体練習に参加した。しかしインザーギは、バンコク遠征明けの同選手を休ませることを決めた。

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アジア最優秀賞の授賞式は一昨日の木曜日、タイの首都バンコクにあるアクスラ・シアター・キングパワーで開催され、19部門で各賞が授与された。同会場は2017年にも授賞式の舞台となっている。

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授与された賞の中にはアジア年間最優秀選手賞も含まれ、サレム・アル・ドサリ、アル・アハリのFWフィラス・アル・ブライカン、そしてトラクトールのGKであるイラン人のアリレザ・ベイランヴァンドが受賞を争った。

サウジアラビア人2人がそろって受賞を逃すという波乱となり、栄冠はアリレザ・ベイランヴァンドの手に渡った。イラン人の受賞は22年ぶりで、GKの受賞は史上初となる。

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サレム・アル・ドサリは2022年と2025年に同賞を受賞しており、史上初となる3度目の受賞を目指していたが、その偉業は叶わなかった。

ドサリはサウジアラビア人として初めて同賞を2度受賞した選手で、全体では、2019年と2023年に受賞したカタールのアクラム・アフィフ、1997年と1998年に受賞した日本の中田英寿、2008年と2011年に受賞したウズベキスタンのセルベル・ジェパロフに続く4人目の快挙だった。

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サレム・アル・ドサリは今シーズン開幕から負傷に苦しんでいる。アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップにサウジアラビア代表として出場した後、手術を受けたことが原因だ。

この負傷の影響で、アル・ヒラルの主将は今シーズン開幕からわずか3試合の出場にとどまっている。そのうち2試合は途中出場で、先発出場は1試合のみ。その試合で今季唯一のゴールを記録している。

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しかし、回復を果たしたドサリを再び不運が襲った。前回のインターナショナルブレイク前にひざを新たに負傷し、カタールの首都ドーハで行われたサウジアラビア代表の合宿に参加できなかった。

なお、サレム・アル・ドサリはアル・ヒラルでの契約最終シーズンを迎えている。同クラブとの契約は来年6月に満了となるが、契約延長をめぐる去就は不透明な状況が続いている。