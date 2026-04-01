アジアサッカー連盟、アル・アハリ・ジェッダの要請を却下

アジアサッカー連盟（AFC）は、アジアチャンピオンズリーグ・エリート部門の準々決勝でカタールのアル・ダヒールと対戦する前に、アル・アハリ・ジェッダクラブの運営陣が提出した要請を却下した。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、アル・アハリ・ジェッダは、4月13日にジェッダのアル・インマースタジアムで開催予定のアル・ダヒール戦の日程変更をAFCに要請したが、その要請は却下された。

アル・アハリ対アル・ダヒールの試合は、サウジアラビア時間の午後5時45分に「アル・インマ」スタジアムで行われ、同日午後9時には「アミール・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム」にて、アル・ヒラル対カタールのアル・サッドの試合が続く予定だ。

アル・アハリ・ジェッダの運営陣は、試合観戦を希望するサポーターの都合に合わせるため、日程の変更を希望していたが、アジアサッカー連盟（AFC）はサウジアラビアのクラブの要望を却下した。

アジアサッカー連盟は先週水曜日の朝、マレーシアの首都クアラルンプールで、ジェッダで開催されるAFCチャンピオンズリーグ準々決勝の組み合わせ抽選会を行った。

アル・アハリ対カタールのアル・ダヒール戦の勝者は、マレーシアのジョホール・ダル・タジムと対戦する。一方、日本のヴィッセル神戸は、アル・ヒラル対アル・サッド戦の勝者を待ち受ける。また、アル・イッティハド対アラブ首長国連邦のアル・ワフダ戦の勝者は、日本のマツダ・ゼリアと対戦することになる。さらに、イランのトラクター対アラブ首長国連邦のシャバブ・アル・アハリ戦の勝者は、 タイのブリーラム・ユナイテッドと対戦することになる。

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