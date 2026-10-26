アジアサッカー連盟会長、アル・ナスルとアル・ワスル戦延期の舞台裏を明かし、新たな動きを発表！

アジアサッカー連盟（AFC）のシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ会長は、ACLエリート第3節のサウジアラビア・アルナスルとUAE・アルワスルの試合延期決定に関する最新状況を明らかにし、専門委員会がサウジアラビアサッカー連盟と連携して決定の詳細を追跡し、その経緯を検討していると強調した。

サルマン・アル・ハリファ会長はサウジアラビアの『アル・リヤーディーヤ』紙に対し、次のように述べた。「AFCの専門委員会がすべての詳細を追跡し、あらゆる事柄と経緯を全面的に検討している。この件は連盟会長職に限られたものではない」

AFC会長はさらにこう付け加えた。「我々はサウジアラビアサッカー連盟と連携して、すべての事柄と最新状況を追跡しており、適切な時期に制度を通じてすべてを発表する」

アルナスルはこの月曜日、ACLエリート西地区グループ第3節の試合として、リヤドの「アル・アウワル・パーク」でUAEのアルワスルを迎え撃つ予定だった。しかし日曜日、AFCの競技運営部門がこの一戦の再スケジュールを決定し、新たな日程は後日発表されることとなった。

決定が下された後、サウジアラビアサッカー連盟は声明を発表し、試合開催に必要なすべての手配が整っていたことを強調。アルナスルおよび関係当局と調整してアルワスルの遠征団を受け入れる態勢を整え、航空許可の発行やAFCへの開催準備完了の正式通知を含む、運営面および物流面の要件を完了させていたと指摘した。

声明は、サウジアラビアサッカー連盟がUAEサッカー連盟およびアルワスルとも調整し、準備完了を両者に通知していたことを明らかにし、試合の予定時刻より前に試合監督および審判団がリヤドに到着していたことに言及した。

サウジアラビアサッカー連盟は、国外の大会に出場するアルナスルおよびサウジアラビアの各クラブへの全面的な支援と、自らの権利を守るために講じるいかなる制度的措置についても支援する用意があることを強調した。一方で、AFCによる決定の再検討がどのような結果をもたらし、適切な時期にその詳細が発表されるのかを、誰もが注視している。