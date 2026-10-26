アジアサッカー連盟の決定的な一手、アジアカップの行方を決める

アジアサッカー連盟（AFC）と現地組織委員会は、AFCアジアカップ・サウジアラビア2027の試合日程と開催スタジアムを発表した。大会第19回大会は来年1月7日に開幕し、初戦では首都リヤドでサウジアラビア代表がパレスチナ代表と対戦する。

開幕戦は約7万2000人を収容するキング・ファハド国際スタジアムで午後8時にキックオフされる。サウジアラビアが史上初めて開催するこの大会には24の代表チームが参加し、大陸王者の座を争う。

発表された日程によると、グループステージは1月20日に全日程を終え、ラウンド16は同月22日に開幕する。準々決勝は1月28日と29日、準決勝は2月1日と2日に行われ、大会は2月5日午後8時、同じスタジアムでの決勝をもって幕を閉じる。

全51試合はサウジアラビアの3都市に分かれた8つのスタジアムで開催され、内訳はリヤドに5スタジアム、ジッダに2スタジアム、アル・コバルに1スタジアムとなっている。

大会は6グループで構成され、各組の1位と2位、さらに3位チームのうち成績上位の4チームがラウンド16に進出する。

グループ分けは以下の通り。

－グループA：サウジアラビア、クウェート、オマーン、パレスチナ

－グループB：ウズベキスタン、バーレーン、北朝鮮、ヨルダン

－グループC：イラン、シリア、キルギス、中国

－グループD：オーストラリア、タジキスタン、イラク、シンガポール

－グループE：韓国、UAE、ベトナム、イエメン

－グループF：日本、カタール、タイ、インドネシア

試合日程の決定にあたっては、テレビ放送や商業面の要件に合わせた配分に加え、観客動員の促進とファン体験の向上を目指した現地の調整も考慮された。

この日程発表は、地域情勢の進展を背景に、大会を2028年へ延期する可能性をめぐる疑問が持ち上がる中で行われた。

AFCのシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ会長は、連盟が最新の状況を注視しており、最終決定は11月末まで待つ可能性があると明言していた。状況が求める場合には延期の選択肢も残されているという。

一方、サウジアラビアの現地組織委員会は10月15日、AFCおよび関係各所と連携しながら、発表された日程に沿って準備を継続していることを確認し、大陸大会の開催準備を着実に進めていく姿勢を強調した。

試合日程はこちらから確認できる。