アジアサッカー連盟が驚きの方針転換、ジャンニ・インファンティーノ氏のFIFA会長3期目を支持

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アジアサッカー連盟（AFC）が方針を大きく転換し、ジャンニ・インファンティーノ氏の指導力を支持したことで、FIFA会長として3期目を目指す同氏に大きな追い風が吹いた。AFCはわずか数カ月前、物議を醸すワールドカップ投資計画を巡り、他の大陸連盟とともにスイス・イタリア人の同氏を厳しく批判していた。

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AFC、東京でインファンティーノ会長への支持を表明

『Associated Press』によると、シェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファは日本で開かれた臨時総会で、現職のFIFA会長をAFCとして支持すると表明した。この公の支持表明は、3月の選挙を前に、47カ国からなる連盟の重要な後押しとなる。

対立候補の立候補期限は11月18日だが、現時点でインファンティーノ会長に対抗する候補者はいない。アジア勢の支持を確保したことで、世界サッカーを統括するFIFAのトップとしての続投はほぼ確実となる。

サルマン氏、アジアの支持を明言

Getty Images

シェイク・サルマンは東京でインファンティーノ会長に直接語りかけた。同会長が世界各地で広く支持を訴えてきたことを踏まえ、アジアの加盟国の圧倒的多数が再選を強く支持していると伝えた。

シェイク・サルマンは「あなたがFIFA会長として新たな任期を目指すにあたり、あなたとそのリーダーシップを全面的に支持するという私たちの決意を表明します」と述べた。「あなたはアジアの多くの国を訪れました。私もこの大陸の多くの加盟国と話をしました。あなたの思いは分かっていますし、あなたの献身も明らかだと思います」

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AFCのトップは、インファンティーノ会長が支持を求めて世界中を飛び回ってきたことにも触れ、こう続けた。「ここに来ていただきありがとうございます。あなたが各地を訪れてきたのは知っています。どうやってそれを成し遂げているのか分かりません。ただ、ほぼすべての国を訪れるという記録を打ち立てたことは確かでしょう」

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シェイク・サルマンは最初の発言の締めくくりに、連盟としての一致した立場を強調した。「私の思いは、加盟国の大多数も同じだと確信しています。そして、それはあなたにも伝えました」と述べ、「アジアの一つの家族として、私たちは団結してあなたを支持し、前進する用意があります、ジャンニ。今日、それを明確にしておきたいのです」と語った。

投資を巡る論争を乗り越えて

今回の支持表明は、わずか2カ月前のAFCの立場から大きく転換したものだ。当時AFCはUEFA、CONCACAFと足並みをそろえ、インファンティーノ会長を「信頼に対する根本的な裏切り」だと非難していた。対立の発端となったのは、FIFA主催大会の権益を民間投資家に売却する42億ドル規模の計画が撤回されたことで、インファンティーノ会長は最近、チューリヒでの会合でこの件について謝罪した。

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最近の摩擦について、シェイク・サルマンはこう語った。「ジャンニ、はっきりさせておきたい。確かに、過去には話し合った問題がいくつかありました。しかし、その二つのことを結びつけるべきではありません。ここ数日、チューリヒで会った際、私たちの間には真の理解があると、あなたは明確に示してくれたと思います。

「過去も私たちの歴史の一部であることは確かです。私たちは皆、そこから大切な教訓を学んだはずです。今重要なのは、どう共に前進するかです。誰もが疑問を持っていると思いますし、アジアの私たちにも世界のほかの地域にも、答えが示されると確信しています」

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登壇したインファンティーノ会長は、自身の過ちを認めた上で、在任中の大幅な財政面での成長を強調した。「多くのことに取り組めば、私たちがそうしたように、願わくは多くの良いことを成し遂げる一方で、間違いも犯します」と語った。「しかし大切なのは、あなたが言ったように、経験や過ちから常に学び、謝罪し、前に進み、共に歩み、団結して、私たちの未来、皆さんの未来を築くことです。

「私がFIFA会長に就任する前、皆さんはそれぞれ4年ごとに100万ドルを受け取っていました。皆さんの中には今も［ここに］いて、当時を覚えている方もいるでしょう。来年の1月1日からは、それが2500万ドルになります」

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対立候補不在のまま3月の会長選挙へ

Getty Images

多数の票を持つAFCの支持を確実に得たことで、インファンティーノ会長は今後の選挙を難なく乗り切る見通しだ。対立候補は11月中旬まで立候補の意向を表明できるが、有力な対抗馬が現れる可能性は極めて低い。

インファンティーノ会長は加盟国への財政支援の拡大を引き続き支持固めに生かしており、3月の総会を前に、FIFAのトップとして続投する道はほぼ確かなものとなっている。