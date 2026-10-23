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FIFA会長として4期目を目指すジャンニ・インファンティーノ氏にとって、アジアサッカー連盟（AFC）が方針を大きく転換し、同氏の指導力を支持したことは大きな追い風となった。この動きは、物議を醸すワールドカップへの投資計画を巡り、AFCが他の大陸連盟とともにスイス・イタリア人の同氏を厳しく批判してから、わずか数カ月後のことだ。

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AFC、東京でインファンティーノ会長への支持を表明

『AP通信』が報じたところによると、アジアサッカー連盟（AFC）のシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ会長は、日本で開かれた臨時総会で、現職のジャンニ・インファンティーノFIFA会長への支持を表明した。AP通信による報道だ。この公の支持表明により、インファンティーノ会長は3月の選挙を前に、47カ国が加盟する連盟から重要な後押しを得た。

対立候補の立候補期限は11月18日だが、現時点でインファンティーノ会長に対抗する候補者はいない。アジア勢の支持を確保したことで、世界のサッカー統括団体のトップにとどまることは事実上確実となる。

サルマン会長、アジアの支持を明言

Getty Images

シェイク・サルマン会長は東京でインファンティーノ会長に直接語りかけ、同会長が世界各地で精力的に支持を働きかけてきたことを踏まえ、アジアの加盟国の圧倒的多数が再選を強く支持していると伝えた。

「FIFA会長として新たな任期を目指すあなたと、あなたのリーダーシップを全面的に支持することを、ここに表明します」とシェイク・サルマン会長は述べた。「あなたはアジアの多くの国を訪れました。私もこの大陸の多くの加盟国と話しました。あなたの思いは分かっていますし、その意志も明確だと思います」

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インファンティーノ会長が支持を求めて世界各地を訪れてきたことにも触れ、AFC会長はこう続けた。「ここに来てくれてありがとうございます。あなたが各地を訪れてきたことは知っています。どうやって実現しているのか分かりません。しかし、ほぼすべての国を訪れた記録を打ち立てたのは間違いないでしょう」

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シェイク・サルマン会長は冒頭の発言を締めくくる際、連盟としての一致した姿勢を強調した。「私の思いは、加盟国の大多数の思いでもあると確信しています。そのことはあなたにも伝えました」と述べた。「アジアが一つの家族として、ジャンニ、あなたへの支持の下で団結し、ともに前進する用意がある。今日、それを明確にしておきたいのです」

投資を巡る論争を乗り越えて

今回の支持表明は、わずか2カ月前のAFCの姿勢からの大きな転換を示すものだ。当時AFCはUEFA、CONCACAFと足並みをそろえ、インファンティーノ会長を「根本的な信頼の裏切り」だとして非難していた。この対立は、FIFA主催大会の権益を民間投資家に売却する42億ドル規模の計画が撤回されたことに端を発しており、インファンティーノ会長は最近、チューリヒでの会合で謝罪した。

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最近の対立について、シェイク・サルマン会長はこう語った。「ジャンニ、はっきりさせておきたい。確かに、過去には話し合った問題がいくつかありました。しかし、その二つを結びつけるべきではありません。先日チューリヒで会った際、私たちの間には真の理解があることを、あなたは明確にしたと思います。

「過去は間違いなく私たちの歴史の一部です。私たちは皆、そこから大切な教訓を学んだはずです。今重要なのは、どうやってともに前進するかです。誰もが疑問を持っていると思いますし、アジアの私たちにも、世界のほかの地域にも、答えは示されると確信しています」

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演壇に立ったインファンティーノ会長は、自身の過ちを認めた上で、在任中の財政面での大幅な成長を強調した。「多くのことに取り組めば、私たちがそうしてきたように、願わくは多くの良いことを成し遂げる一方で、間違いも犯します」と述べた。「しかし重要なのは、あなたが言ったように、経験や間違いから常に学び、謝罪し、前に進み、一つになり、団結して、私たちの未来、皆さんの未来を築くことです。

「私がFIFA会長に就任する前、皆さんはそれぞれ4年ごとに100万ドルを受け取っていました。今もここにいて、当時を覚えている方もいるでしょう。来年1月1日からは2500万ドルになります」

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対立候補不在の会長、3月の選挙へ

Getty Images

AFCという大きな票田を味方につけたインファンティーノ会長は、今後の選挙を難なく乗り切れる立場にある。対立候補が立候補の意向を表明できるのは11月中旬までだが、有力な対抗馬が現れる可能性は極めて低い。

加盟国への財政支援の拡大を引き続き支持獲得につなげるインファンティーノ会長にとって、3月の総会を前に、FIFA会長としての4期連続の任期への道はほぼ確実に見える。