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アジアサッカー連盟（AFC）は、地域内で安全保障上の懸念が高まっていることを受け、2027年アジアカップの延期を正式に発表した。当初は2027年1月にサウジアラビアで開幕する予定だったこの主要大会は、関係者全員の安全を確保するため、開幕が約1年先送りされる。

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安全上の懸念でアジアカップ延期

大会は当初、2027年1月7日から2月5日まで開催される予定だった。しかし、フーシ派とサウジアラビア主導の連合軍が関わる紛争の激化により、開催国の安全が著しく脅かされている。

リヤドのキング・ハーリド国際空港は最近、11日間でドローンとミサイルによる攻撃を少なくとも20回受け、17人が死亡、300人以上が負傷した。これを受け、大会は2027年12月23日から2028年1月21日に開催されることになった。

AFCが「例外的な状況」を説明

火曜日に発表したプレスリリースで、統括団体は続く暴力によって生じた深刻な運営上の問題を説明した。

声明では「AFCアジアカップ組織委員会は、地域情勢の変化によって生じた現在の例外的な状況を踏まえ、代表チームによる主要大会の日程変更を承認した。これには、運営上の重大な複雑化や渡航の混乱が含まれる」と述べた上で、「大会の新日程は承認を得るためFIFAに提出される」とした。

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AFCはさらに、安全を最優先しなければならないと強調した。「大会を当初の日程通りに運営・開催する上で例外的な状況が生じており、参加するすべてのチーム、役員、観客、その他の関係者の利益を考慮すると、延期が必要となった」

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サッカーの大会運営にも深刻な混乱

今回の延期は、方針の急転換を意味する。AFCのシェイク・サルマン会長は先月、準備は計画通りに進んでいると主張していた。しかし、情勢の悪化はすでにクラブの試合にも影響を及ぼしている。先週、UAEのアル・ワスルはAFCチャンピオンズリーグエリートの試合に向けたリヤドへの渡航を拒否した。一方、クリスティアーノ・ロナウドは、アル・ナスルがウズベキスタンのパフタコールに敵地で勝利した最近の試合を欠場した。ただし、クラブは公式には休養を理由に挙げている。

大会の成功には、リヤドの安全確保が極めて重要だ。サウジアラビアの首都には大会会場に指定された8スタジアムのうち5つがあり、キング・ファハド・スポーツシティ・スタジアムでの決勝を含め、全51試合のうち30試合が開催される予定だ。

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FIFAの承認と目前に迫る試合への対応

AFCは今後、冬季開催となる改定日程についてFIFAの正式な承認を得なければならない。当面、同地域で活動する代表チームは厳重な警戒を続ける必要がある。

オーストラリア代表は、不安定な情勢を注意深く見守りつつ、ドーハとアンマンで予定されているカタール代表、ヨルダン代表との親善試合を実施すると確認した。最終的にサウジアラビアは、アジアカップを成功させるためだけでなく、2034年ワールドカップの開催に向けても、地域を安定させる必要がある。