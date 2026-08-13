サウジアラビアのアル・イテハドの新星であるフランス人ムサ・ディアビが、数時間前に突然公開した1枚の写真によって、「アル・アミード」の内部で物議を醸している。

アル・イテハドは来る土曜日の夜、ロシュン・プロリーグ第1節でアル・フルードと対戦する準備を進めている。

ディアビが自身の公式インスタグラムのアカウントで公開したこの写真は、アル・イテハドのファンの間で疑問を呼び起こすものとなった。選手が王国外と思われる場所に姿を見せたためで、特に新シーズンでのチームの初戦の日程が近づいている中で、一部の人々を驚かせた。

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この騒動が起きたのは、ディアビが準備期間中に際立ったパフォーマンスを見せ、その後AFCチャンピオンズリーグエリートのプレーオフでUAEのアル・ジャジーラ戦でも目を引く活躍を続けたことで、すでにアル・イテハドのファンの信頼を取り戻し始めていたタイミングだった。

このフランス人ウイングは、アル・イテハドがアル・ジャジーラに4-1で大勝した試合で最も目立った存在の一人であり、昨シーズンに見せたパフォーマンスと比べて改善の兆候が現れたことで、ファンから広く称賛を受けた。

なお、ディアビは昨シーズン、パフォーマンスの低下と期待された貢献を果たせなかったことで強い批判に直面し、一部のファンの声が彼のチームからの退団を求めるほどであったが、選手はここ最近の期間で比較的そのイメージを変えることに成功した。