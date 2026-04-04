アジアでの活躍は必須条件ではない…ジェッダ・ユナイテッドがコンシサオの去就を決定

メディアの報道によると、ジェッダ・ユナイテッドのクラブ運営内部では、近々退任するとの噂が浮上しているポルトガル人監督セルジオ・コンセイソンの去就をめぐり、動きを見せているという。

コンシサオ監督は最近、激しい批判にさらされており、特に「カリフ・アル＝ハルマイン杯」の準決勝でアル・クロードにPK戦で敗れて敗退して以来、退任を求める声が絶えなかった。

メディア関係者のハッタン・アル・ナジャール氏は番組「ナディーナ」で、「コンシサオ監督の将来はクラブ内で決着がついた。このポルトガル人監督は今シーズン終了後に続投しない」と述べた。

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さらに彼は次のように付け加えた。「コンシサオは、たとえAFCチャンピオンズリーグで優勝したとしても続投しない。クラブ経営陣はこの件について最終決定を下したからだ」。

さらに彼は次のように続けた。「クラブ経営陣が発表した最近の声明は、単に雰囲気を和らげるためのものであり、コンシサオは今シーズン終了後に去ることになる」。

そしてこう締めくくった。「監督は経営陣との間で行き詰まっており、ロッカールーム内の選手たちとの関係も悪化している」。

なお、アル・イッティハドは金曜日にロシェン・リーグ第27節でアル・ハズムを1-0で下し、辛勝を収めた。