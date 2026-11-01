アクラフ・ハキミ、PSGからの早期の契約打診を拒否　モロッコ人スターが交渉を引き延ばす

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アクラフ・ハキミとの契約延長に向け、パリ・サンジェルマンが代理人側に最初の打診を行ったが、交渉は初期段階で停滞している。モロッコ代表DFはパリでの生活に満足しているものの、すぐに契約延長にサインする必要はないと考えている。

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ハキミ、PSGからの契約延長打診を保留

ハキミは今季、PSGで素晴らしいスタートを切った。安定して印象的なプレーを見せ、クラブの野心的なスポーツプロジェクトに欠かせない存在としての地位を確かなものにしている。

こうした好調なパフォーマンスを受け、PSG首脳陣はモロッコ人選手の長期的な残留を確実にしたいと考えている。クラブは最近、新契約に向けた意向を探るため、代理人側に予備的な打診を行った。

しかし、この最初の打診はクラブが望んでいた協議にはつながらなかった。『レキップ』によると、ハキミの周囲はこの段階で正式な交渉を始めないことを選び、クラブの働きかけを事実上いったん止めたという。

新契約締結を急がず

交渉を保留した理由は、金銭面の要求でも、提案された新契約の期間でもない。ハキミと代理人側は、新たな契約が必要になるまでには十分な時間があると考えている。

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サイドバックのハキミはすでに2年前に契約を延長しており、現行契約は2029年6月まで残っている。そのため、現時点で交渉の席に着く必要性をまったく感じていない。

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PSGは、クラブにとって最も価値ある選手の一人を長期的に確保するため、先手を打ちたい考えだ。しかし、ハキミ本人は新たな契約を結ぶまで、時間をかけたいようだ。

エンリケ監督の下で活躍するDF

現在、ハキミはフランスの首都で非常に居心地の良い立場にある。ルイス・エンリケ監督にとって欠かせない存在であり、スペイン人指揮官の戦術的な指導の下で活躍を続けている。

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才能豊かなDFは最近、ピッチ上での大きな影響力を歴史的なパフォーマンスで改めて示した。その中には、リーグ・アンでル・アーヴルに5-1で大勝した試合でのハットトリックも含まれる。現行契約をまだ数年残すハキミは、自身の将来を巡る交渉の主導権を完全に握っている。

契約交渉は当面見送り

双方は今後もともに成功を重ねていきたいという思いを共有している。ただ、次の段階を正式に決める時期については、考えがまったく異なる。

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どちらの側にも差し迫った事情がないため、この契約問題が急速に進展する可能性は低い。今後数カ月間は、まったく動きのない状態が続くと見込まれる。