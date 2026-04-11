アクマシュがアフリカ王者の罠を回避し、2030年ワールドカップ決勝を巡る騒動を引き起こした。

スペインのラージョ・バジェカーノに所属するモロッコ代表FWエリアス・アクマシュ（21）は、2030年W杯決勝の開催地としてスペインよりモロッコが優位だと主張し、スペインのスポーツ界で議論を呼んだ。

スペイン紙『アス』によると、21歳の若手選手は3カ国共同開催となるW杯決勝について 「モロッコで開催されるべきだ」と断言。これは、決勝を「サンティアゴ・ベルナベウ」で開催ようとするスペイン政府の働きかけに明確に反対する姿勢を示している。

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また、スペインのスタジアムで起こる人種差別やイスラム教徒への敵対的チャントについては、「直接聞いても笑ってスルーするだけ。無知な連中には応じない」と心理的影響を否定した。

また、彼は法的な対応や騒ぎを起こすのではなく、こうした出来事を誇張する動きを批判した。

欧州大会については、彼は「罠」としか思えない質問にも冷静に対応。メディアの前でモロッコが前回アフリカネイションズカップを優勝するに値するかという論争には「チームメイトと非公開で話し合う」とだけ述べ、結論を避けた。

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