アクイラーニ「アモリムを高く評価している。彼は歴史を作った。私は解体される前のミランでプレーした」

サッスオーロ対ミランの前日、セリエA第6節にあたるこの一戦を前に、サッスオーロを率いるアルベルト・アクイラーニ監督が、かつてミランでもプレーした経験を持つ立場から、マペイ・スタジアムで行われる試合に向けて記者会見に出席した。以下、その発言の一部を紹介する。





あなたはアモリム監督と、ポルトガルのスポルティングでの過去という共通点があります。ジョルジェ・ジェズスの下での経験で何を覚えていますか？ ミランの監督にはポルトガル語であいさつしますか？

「イタリア語であいさつしますよ。もうポルトガル語は覚えていないので（笑、編集部注）。ポルトガルで過ごしたのは1シーズンだけでした。ジョルジェ・ジェズスを知る機会を共有しましたが、彼は私にとても刺激を与えてくれた監督でした。好奇心や新たな発見を与えてくれて、自分を奮い立たせてくれた。とても重要な経験でした。アモリムはあそこで歴史を作りましたし、長い年月を経てあの地で優勝し、非常に高いレベルのシーズンを送りました。彼には敬意を持っています」





ミラノではどうでしたか？

「あの栄光あるユニフォームを着られたことを誇りに思っています。ミラネッロに足を踏み入れれば、クラブの偉大さを実感します。私は本当に素晴らしいチームでプレーしました。チーム解体前では最後のチームだったと思いますし、そこにはベルルスコーニとガッリアーニがいました。ただ、自分にとって不運だったのは、負傷によってコンディションに影響を受けたことです」