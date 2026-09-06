土曜日の夜に行われたチャンピオンズリーグ出場クラブのビジャレアルとのアウェー戦で、3-2の勝利を収めた中、彼はいきなり複数の記録を打ち立てた。

オーバメヤンはまず2アシストを記録すると、88分には自らガリシア勢の決勝点もマークした。これにより、21世紀に入ってからデポルのユニフォームを着てラ・リーガ最初の4試合すべてで得点した初の選手となった。

だが、それだけではない。37歳79日で、世紀の変わり目以降、スペイン1部で新天地での最初の4試合すべてで少なくとも1つの得点関与を記録した最年長選手にもなった。かつてバレンシアで大成功を収めた元スペイン代表のフェルナンド・モリエンテスを上回っている。

そのオーバメヤンは、まさにア・コルーニャでも鮮烈なインパクトを残している。FWは、数日前にガボン代表からの引退を表明したばかりで、オリンピック・マルセイユから移籍金160万ユーロで昇格組に加入し、2028年まで有効の契約を結んだ。現在、元ドルトムントのストライカーは最初の4試合で6ゴールに直結する関与を記録しており、伝統クラブが現時点で無敗を維持し、勝ち点8で4位につけている大きな要因となっている。

オーバメヤンに称賛の声続々「別の銀河から来た」

スペインでファンやメディアが熱狂しているのも不思議ではない。たとえばマルカは「アウバは別の銀河から来た。リーグ開幕時点で、間違いなくデポル最高の選手だ」と書いた。

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オーバメヤンは、この元チャンピオンズリーグ出場クラブにおける唯一の大物新戦力ではない。フェルナンド・イダルゴ監督（47）率いるクラブはこの夏、ジョゼ・マリア・ヒメネス（31、アトレティコ・マドリー）、マルク・カサド（22、バルセロナ）、アダマ・トラオレ（30、ウェストハム・ユナイテッド）、アンヘリーニョ（29、ローマ）、そしてジョナサン・アスプ・イェンセン（20、バイエルン）も獲得した。