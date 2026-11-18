30年前、アトランタ出身の21歳の若者2人が、ヒップホップの方向性を変える一助となったアルバムを発表した。

アルバム『ATLiens』で、アンドレ3000とビッグ・ボーイは当時のほぼどの作品とも異なるサウンドを生み出した。野心的で映画的、そして南部らしさが際立つこの作品は、アウトキャストを形づくった暮らしや地域、コミュニティーを世界中のリスナーに伝えた。

このアルバムは2人を新たな高みへ押し上げ、アトランタが音楽界で最も影響力のある文化的中心地の一つとして地位を築く一助にもなった。30年後の今、アウトキャストはその功績を祝い、自分たちの歩みが始まったコミュニティーに恩返しをしている。

GOAL

2人は再びMUNDIALとタッグを組み、今回はアトランタ全域の若者に無料でサッカーを楽しむ機会を提供することを使命とする、同市拠点の非営利団体ソッカー・イン・ザ・ストリーツと協力。『ATLiens』をモチーフにした限定版サッカーユニフォームを制作した。

このプロジェクトでは、アンドレ3000とビッグ・ボーイがトライシティーズ高校在学中に出会ったイーストポイントにある、ソッカー・イン・ザ・ストリーツのユースチーム向けに『ATLiens』の公式ユニフォームも制作された。各チームは今季の試合でこのユニフォームを着用する。

ユニフォームはMUNDIALを通じて世界向けにも数量限定で発売され、収益の一部はソッカー・イン・ザ・ストリーツがアトランタ全域で実施する無料のユースサッカープログラムに充てられる。

デザインは『ATLiens』のビジュアルと、1990年代のオーバーサイズのサッカーユニフォームから着想を得た。大きな襟、昔ながらのゆったりしたボックスシルエット、両脇に『ATLiens』の「A」を繰り返し配したテープ、前面には暗闇で光るスポンサーロゴがあしらわれている。

ビッグ・ボーイは最近、イーストポイントのチームの一つを練習中に訪れ、選手たちに新しいユニフォームを自ら手渡した。

アウトキャストにとって、このコラボレーションは2人を代表するアルバムの一つを祝う以上の意味を持つ。『ATLiens』の功績と、その着想の源となったアトランタのコミュニティーを結びつけると同時に、サッカーを通じて街の次世代に新たな機会を提供するものだ。