30年前、アトランタ出身の2人の21歳が、ヒップホップの方向性を変える一助となったアルバムをリリースした。

ATLiensで、アンドレ・3000とビッグ・ボーイは、当時としてはほとんど他に類を見ない響きを持つ作品を送り出した。野心的で、映画のようなスケール感があり、明確にサザン色を備えたその作品は、世界中のリスナーに、アウトキャストを形作った人生や街、コミュニティーをのぞき見る窓を提供した。

このアルバムは2人を新たな次元へ押し上げると同時に、アトランタを音楽界で最も影響力のある文化的中心地の一つとして確立する助けにもなった。あれから30年、アウトキャストは、その歩みが始まったコミュニティーに恩返しをすることで、そのレガシーを祝っている。

GOAL

この2人組は再びMUNDIALとタッグを組んだ。今回は、アトランタを拠点とする非営利団体で、アトランタ全域で若者が無料でサッカーに触れられる機会を提供することを使命とするSoccer in the Streetsとの協業により、数量限定のATLiensサッカージャージーを製作した。

このプロジェクトの一環として、アンドレ・3000とビッグ・ボーイがトライシティーズ高校に通っていた当時に出会ったイーストポイントの、Soccer in the Streetsのユースチーム向けに公式ATLiensジャージーが作られた。今季、このシャツは試合でチームが着用する。

このジャージーは数量限定で、MUNDIALを通じて世界でも発売され、売り上げの一部はアトランタ全域におけるSoccer in the Streetsの無料ユースサッカープログラムに充てられる。

デザインは、ATLiensのビジュアル世界と1990年代のオーバーサイズのサッカーシャツ、その両方から着想を得ている。大きな襟、昔ながらのボクシーなシルエット、サイドに繰り返し入ったATLiensの「A」のテーピング、そして前面には暗闇で光るスポンサーロゴを備えている。

ビッグ・ボーイは最近のトレーニングセッションの際、イーストポイントのチームの一つも訪れ、選手たちに新しいシャツを自ら手渡した。

アウトキャストにとって、この協業は2人を象徴するアルバムの一つを祝う以上の意味を持つ。ATLiensのレガシーを、それにインスピレーションを与えたアトランタのコミュニティーと結びつけると同時に、サッカーを通じてこの街の次世代に新たな機会を提供するものでもある。