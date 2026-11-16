アウテーリ監督「今日、クラブと会い、ピザを食べながら自分たちのことを話す」

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バーリ対フォッジャのダービー後、記者の質問に答えたフォッジャのガエターノ・アウテーリ監督が試合を振り返った。フォッジャはデル・ソーレのゴールで先制したものの、9分間で3失点。アディショナルタイムにセックが1点を返すにとどまった。

2つのミス。「私たちは堂々と、質の高いプレーで試合を進めた」とアウテーリ監督は語った。「ただ、時に決めるべき瞬間を逃してしまう。0-1の場面では、トゥーレが素晴らしいプレーの末に決定機を迎えたが、シュートを打たずにボールをコントロールし、ほぼゴールエリア内へ折り返した。その後の6分間に2つのミスがあった。まず、それほど良いキックでもなく、腰の高さで飛んできたCKでの注意不足。そして2点目だ。6分間で試合がひっくり返り、それは精神面に響く。それでもチームは、それまでのプレーを続けた。一方、3失点目には非常に腹が立った。追いつこうと焦るあまり、3点目を許した場面ではバランスを崩した。攻撃を組み立てているときに中盤を空け、同じく焦りに駆られたガッロのポジショニングも修正できなかった」

緊張感。「一般的に、緊張は良いものではない」とフォッジャの指揮官は続けた。「選手にとって緊張は良くない。動きを鈍らせるからだ。私のキャリアで、緊張した状態でも自由に、冷静に、落ち着いて判断できる選手には出会ったことがない。だから気持ちを切り替え、落ち着かなければならない。私は誰にも助けを求めない。助けたい人、思いを持っている人がいれば、力を貸してくれるだろう。私たちは皆のために、同じ目標に向かってここにいる。今は苦境にある。それは客観的に見てもそうだ。試合を振り返ると、ほとんど説明がつかないようにも思える。ただ、すべてには理由がある。バーリは個々の能力が非常に高いチームだ。技術、フィジカル、状況判断、気質、そして決断力の面でも優れた選手がいる。とはいえ、私たちがあらゆる方法で反撃を試みた後半も含め、相手の枠内へのシュートはそれほど多くなかった。CKを3、4本与え、セカフとの2対1の場面では判断を誤って相手に少しスペースを与えたが、幸いにも最後は防げた。今はそういう時期だ。打開策は練習しかない」

クラブ。「オーナーとは常に話をしている。昨日もすでに話した」と監督は続けた。「最も落胆しているのは彼らだが、私たちも落胆している。満足できるはずがないし、夜も眠れない。それでも、常に落ち着いた、状況を理解した姿勢を保とうとしている。繰り返すが、これは良い集団だ。批判されるべきではない。皆、素晴らしい、誠実な若者たちだ。悪意を持った振る舞いをする選手はいない。だから、彼らを支える価値があると思う。

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私たちは苦境にある。そう、ただ理屈の上での苦境ではない。でも、少しのことで流れは変わるだろう？ 今日、私が挙げたことが起きていなければ、同じように非常に良い試合をしながら、結果も得られていただろう。だからこそ、落ち着いた精神状態が必要だ。それが何より重要だ。

オーナーとはいつも意見を交わしている。残念ながら、明日は出発しなければならない。フォッジャに残りたかったので残念だ。しかも明日は午前中に練習がある。だが、コヴェルチャーノでパンキーナ・ドーロとパンキーナ・ダルジェントの催しがあり、すべての監督が参加しなければならない。月曜の夜に列車に乗り、フォッジャに戻る。自分たちのことを少し話すために会う予定も立てている。アントニオ・デ・ヴィットにも会った。一緒にピザを食べる。だが、ピザを食べることが目的ではない。私たちにとって大切な、自分たちの問題について話し合う。誰かがスケープゴートを探したいなら、候補はいくらでもいるだろう。だが、それは害をもたらすと思う」

選手たちへの支援。「今、私たちは苦境にあり、選手たちには少し支えが必要だ」とアウテーリ監督は続けた。「その支えを得られるか？ 得られればいい。得られなくても、自分たちだけでやらなければならない。それが当然だからだ。私は主体性を示すことについて話していたので、質の高い2007年生まれの選手、スメラルディを少し奮い立たせた。すると、違うプレーを見せた。精神面で、厳しい言葉もかけて刺激した。どこかで大人になるか、子どものままでいるかを選ばなければならないからだ。彼はそれに応え、素晴らしい試合をした。終始プレーに関わり、攻撃の組み立てでは止められず、常に正確で、強い意志を見せた。素晴らしい試合をし、シーズン序盤の姿に戻った。皆でこの先も続けていければと願っている。ただ、繰り返すが、少し落ち着くことが必要だ。先ほども言ったように、緊張は動きを鈍らせる」