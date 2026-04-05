アウェイ席でのトラブルにより、アイセル・ダービーのキックオフが延期：「そんな馬鹿げた行為はやめろ！」

ゴー・アヘッド・イーグルス対PECズヴォレの「アイセル・ダービー」のキックオフが延期された。デ・アデラーホルストで行われるこの試合は12時15分に開始予定だったが、遠征してきたPECのサポーターに問題が生じたため延期となった。

ズヴォレからの多くのサポーターが顔を覆う服装を着用しており、これは取り決めに反する行為である。現在、PECの経営陣とキャプテンのライアン・トーマスが、アウェイ席のファンと話し合っている。

「トーマスとゲリー・ハムストラ（PECテクニカルディレクター、編注）がアウェイ席に向かって歩き、顔を覆うものを外すよう求めているのが見えます。それは事前に取り決められていたことです。また、アウェイ席への入場者数は300人ではなく400人に増員されました。ただし、顔を覆うものを着用しないことが条件です」と、ESPNの記者トイン・ファン・ペペルストラテンは説明しています。

「そんな馬鹿げた振る舞いはやめてくれ。子供や家族連れが訪れるサッカーの試合に行くのに、日曜の朝に楽しむべき場所で、マスクをして現れるなんてあり得ない」と、アナリストのロバート・マースカントはその後、不機嫌そうに言った。

「それって明らかに悪意がある。まったくもって馬鹿げている」と、驚きと大きな失望を隠せないマースカント（両クラブの元選手）は付け加えた。

その後、花火が投げ込まれる騒ぎもあり、PECのファンは機動隊の指示により、デ・アデラールスホルストのアウェイ席を退去した。ゴー・アヘッド、警察、デヴェンター市は、今後の対応やキックオフの時期について協議している。