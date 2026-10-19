移籍情報に詳しいマッテオ・モレット氏はXに投稿し、ここ数日、ACミランの関係者と、これまでSGEでスポーツ担当役員を務めてきた人物との間で、すでに「集中的な交渉」が行われたと伝えた。金銭面ではすでに合意しているという。残る論点はミランのスポーツ部門の体制と職務分担だが、こちらも歩み寄りがあったとされる。全体として、合意は「目前」だという。

チャンピオンズリーグで7度の優勝を誇るミランがクレシェに関心を寄せているのは、今に始まったことではない。ミランは前シーズン、チャンピオンズリーグ出場を逃すなど悲惨な結末を迎えた後、スポーツ部門の首脳陣を全員解任した。その後、オーストリア代表監督ラルフ・ラングニックを新たな実力者に据える案などが噂された。やがてクレシェが意中の候補として浮上したものの、招聘には至らなかった。

『kicker』は6月、ミランがクレシェに年俸総額4000万ユーロの4年契約を提示して誘っていると報じた。当時はフランクフルトのスポーツディレクター、ティモ・ハルドゥングもファッションの街へ移る予定だった。複数のメディアによると、クレシェはスポーツ部門の全権を求めたという。アイントラハト側は同氏の移籍に際し、750万～1000万ユーロの補償金を想定していたとされるが、SGE側は交渉を否定していた。

ロンバルディアのクラブとの接触は、アイントラハトと46歳のクレシェの関係が冷え込んだ一因とみられている。

その関係は、約5年間にわたる実り多い協力を経て、日曜夜に終わった。SGEは、マイン川沿いのクラブとの契約を2028年まで残すクレシェを、本人の希望を受けて職務から解いた。発表では、この決定に先立ち、「過去数週間、マルクス・クレシェと監査役会会長マティアス・ベックの間で、アイントラハト・フランクフルトのスポーツ面における現状と将来、そして今後の協力について、建設的で率直かつ信頼に基づく話し合いが行われていた」と説明された。

マルクス・クレシェがアイントラハト・フランクフルトで働き始めたのはいつ？

クレシェは2021年にRBライプツィヒからフランクフルトへ加入した。在任中、ヘッセン州のクラブは2022年にヨーロッパリーグを制し、チャンピオンズリーグ出場権を2度獲得した。

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スポーツ部門の責任者であるクレシェはシーズン序盤に批判を浴びた。とりわけ昨冬、ディノ・トップメラーの後任としてアルベルト・リエラ監督を招聘したことは大きな過ちで、クレシェ自身も後に何度か認めていた。また、昨季のチームは費用に見合う成果を上げていないと批判された。難航した夏の移籍市場に加え、クロアチアでの不動産購入も不穏な空気を生んだ。

クレシェの新たな勤務先となる可能性があるミランは、スポーツ面で低迷期にある。クラブが最後に獲得した主要タイトルは、2021-22シーズンのスクデットだ。過去15年間でイタリア王者に輝いたのは、この一度だけである。今シーズンからはルベン・アモリムが新監督に就任した。ポルトガル人指揮官の下でまずまずのスタートを切り、日曜日にホームでアタランタ・ベルガモを3-2で下したミランは、現在リーグ4位につけている。