バロンドールを8度受賞したリオネル・メッシが、今後数年で世界の舞台で大きく飛躍すると見込む選手の中には、マックス・ダウマンも含まれている。アーセナルの若手選手は、これまでトップチームで15試合に出場している。

16歳のイングランド人選手は昨シーズン、プレミアリーグで6試合に出場し、リーグ優勝を果たしたほか、「Premier League Home Grown Debutant of the Season」を受賞した。

メッシはさらに、クリスタル・パレスの19歳のアタッカー、ザビエル・ゴゾも選出した。今シーズンのマンチェスター・シティ戦でデビューを果たし、すでにアメリカ代表として初出場も飾っている。リストに入った唯一のアルゼンチン人若手選手は、ボカ・ジュニアーズのトマス・アランダだ。19歳のアランダはプロデビューシーズンに14試合に出場し、アルゼンチンとアメリカの対戦でのプレーによって、ベテランのメッシに選出されるにふさわしいことを示した。

メキシコ代表としてワールドカップですでに4試合に出場しているクラブ・ティフアナの17歳、ヒルベルト・モラは、リストの中でも知名度の高い選手の一人だ。トルコ代表のジャン・ウズンも選出された。アイントラハト・フランクフルトのMFは、これまでブンデスリーガ65試合で19ゴール、12アシストを記録している。

ハンブルガーSVのロッタ・ヴレーデもメッシのリスト入り

男子選手の顔ぶれには、AZアルクマールのオランダ人選手キース・スミットと、現在イタリアのコモ1907でセスク・ファブレガス監督の下でプレーするヘスス・ロドリゲスも名を連ねた。

女子サッカーでは、メッシはハンブルガーSVのロッタ・ヴレーデとオリンピック・リヨンのジョヴァンナ・ワックスマンを挙げた。チェルシーのクロエ・サルウィーも選出されている。17歳の攻撃的選手はトップチームで7試合に出場しており、今後のワールドカップに向けたイングランドU-20代表のメンバーに入っている。

メッシは過去にも同様の企画で、若手を見抜く目を示してきた。昨年はリオ・ングモハを選出。同選手はリヴァプールでアンドニ・イラオラ監督の下、重要な戦力として定着し、2025年5月のニューカッスル戦でクラブ史上最年少得点者となった。

昨年のリストには、チェルシーからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍したアンドレイ・サントスや、現在チェルシーからリーベル・プレートに期限付き移籍しているケンドリー・パエスも入っていた。パエスは若くして、すでにエクアドル代表で27試合に出場している。