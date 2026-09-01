水面下では、9月にも決別が近いとされる刺激的な報道や雑音も飛び交うなか、アイントラハト・フランクフルトのスポーツ担当取締役マルクス・クレシェは、夏の移籍期間最終日に向けて、戦力を整え、売却によって収支を整えるための厳しい仕事をまだ残している。

その意味で、ウーゴ・ラーションの売却が間近に迫っているのは好都合だ。セントラルミッドフィルダーは週末までにすでにロンドン入りしており、アイントラハトの許可を得たうえでプレミアリーグへの移籍交渉に臨んでいた。獲得するのはフラムFCになる見通しで、移籍金は2200万〜2500万ユーロとみられている。ただし、買い取り義務付きレンタルとなる可能性もあるという。

一方で、ジャン＝マテオ・バオヤの今後は不透明だ。攻撃的な選手である同選手については、約1800万ユーロでハル・シティへ移籍することで少なくともクラブ間では合意に達していたが、バオヤ本人がプレミアリーグ昇格組への移籍を拒否した。バオヤ、そしてファレス・シャイビにも動きがあるかどうかは不明だ。23歳のシャイビにはニューカッスル・ユナイテッドとクリスタル・パレスが関心を示しているとされる。

その一方で、電撃退団が立ち消えとなったのが、もともと戦力としてしっかり計算されていた堂安律だ。日本代表MFはアル・イテハドですでにメディカルチェックまで済ませていたうえ、アイントラハトからも1700万ユーロの移籍にゴーサインが出ていたという。それでもkickerによれば、堂安は「個人的・家族的な理由」により、最終的にサウジアラビア行きを見送る決断を下した。

アイントラハト・フランクフルトは2つの大型補強に動いている模様

それでも、ラーションの退団とニールス・ンクンクの移籍が近づいていることで、補強に向けてなお1〜2件の大型移籍をまとめるための資金が捻出される可能性がある。1人は、かつてレアル・マドリーでプレーし、バイエルンの天敵でもあったジョセル、現在はフリーのこのFWが、クレシェのリストに載っているという。

もう一方で、SGEは水面下でアルノー・カリムエンドの再レンタルに向けて全力で動いているようだ。このFWは昨季後半戦にフランクフルトで半年間プレーし、非常に大きなインパクトを残したが、ヘッセン勢は2700万ユーロの買い取りオプションを行使できなかった。そのため、公式戦19試合で6ゴールを記録したカリムエンドはノッティンガム・フォレストへ戻っていた。

ただ、同クラブでは新監督オリヴァー・グラスナーの下でも再び構想外となっている。先週末のリヴァプールFC戦（2-2）ではメンバーにすら入らず、開幕戦のリーズ・ユナイテッド戦での0-1敗戦では試合終盤に途中出場しただけだった。

ノッティンガムはカリムエンドを完全移籍で売却したい意向だ。2025年夏に24歳の同選手へ3000万ユーロを投じ、スタッド・レンヌへ支払っていたばかりだからだ。だが、アイントラハトにその額を支払う余裕はまったくない。