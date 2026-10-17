アイントラハト・フランクフルトの元監督アルベルト・リエラがまたも激高

マイン川沿いのフランクフルトで短期間指揮を執り、現在はレッドスター・ベオグラードの監督を務めるリエラは、カンファレンスリーグでFCルガーノに2度リードしながら2-3で敗れた後、ドイツ人主審のフロリアン・バートシュトゥーブナーを非難した。特に納得できなかったのは、試合終了間際、途中出場のマフムドゥ・バジョがベッカム・カストロを抱え込んだとして与えられたPKの判定だ。このPKが最終的にスイスのチームの決勝点につながった。

「ルガーノを祝福したくない」。チームの敗戦後、リエラはそう語り、続けた。「出場停止処分は受けたくないが、我々に何が起きているのか、クラブに調査を求める。PKのせいで我々はヨーロッパリーグに出ていない。サッカーについては話さない」。さらに、こう不満をぶつけた。「ここは私のクラブだ。大会に参加したい。もしかするとUEFAは我々を欧州の舞台に迎えたくないのか？ それなら理由を言うべきだ」

リエラの不満の背景には、セルビアの強豪クラブが国際舞台で残している期待外れの成績がある。レッドスターは国内リーグではライバルに6ポイント差をつけて優勝に向かっている一方、欧州の舞台ではこのスペイン人監督の下でまったく結果が出ていない。

アルベルト・リエラ率いるレッドスター・ベオグラード、ヨーロッパリーグ出場を衝撃的な形で逃す

リエラの就任前、レッドスターはすでにチャンピオンズリーグ予選3回戦でハポエル・ベエルシェバに敗れ、前任のデヤン・スタンコヴィッチが退任を余儀なくされていた。セルビアの首都では、欧州カップ戦の成績が監督を評価する基準であることを明確に示している。リエラ就任後も、レッドスターはヨーロッパリーグ予選でヴィクトリア・プルゼニに衝撃的な形で敗退。第1戦を3-0で制したものの、第2戦では2本のPKを含め、延長戦の末に1-5と大敗した。

二つの上位大会よりやや短いカンファレンスリーグのリーグフェーズでは、初戦を落として勝ち点0となった。もっとも、少なくともリエラの見方では、レッドスターはルガーノでの試合の大半で優勢だった。「試合のある時間帯には、我々は見事なプレーを見せた。ピッチ上には1チームしかいなかった」と44歳の指揮官は語った。結果には「もちろん満足していない」という。「フィジカル面では良い状態ではなかった。それは言える。しかし、欧州ではここ2試合、審判に不利な扱いを受けていることもつらい。苛立ちと失望はあるが、選手たちのパフォーマンスには満足している」

ただし、レッドスターが試合をコントロールしていた一方で、スイスのチームも数多くのシュートを放ったことは見過ごせない。最終的にシュート数は18本、xGは2.29対1.23だった。

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アルベルト・リエラの続投を保証、幹部はレッドスター・ベオグラードの優勝を確信

一方、リエラは（まだ）職を失う心配をする必要はない。敗戦後、ゼネラルディレクターのズヴェズダン・テルジッチが指揮官を支持した。「これほど質が高く、試合を支配するプレーを最後に見せたのがいつだったか、思い出せない。相手が誰であろうと、レッドスターは常にこのようにプレーすべきだ」と述べ、強調した。「我々は何年も前から、パスを多用し、攻撃的にプレーし、高い位置からプレスをかけるスペイン式のサッカーを望んでいると話してきた。そのすべてが見られた」

それでもテルジッチは、今シーズンを2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ予選に向けた準備と「実に生意気で傲慢にも」位置づけ、セルビアリーグがわずか11節を終えた段階で「我々はすでに王者だ」と豪語した。来週木曜日にはカンファレンスリーグでFCコペンハーゲンと対戦するが、リエラにとって進退を懸けた試合では決してない。「たとえコペンハーゲンに負けても、リエラに対する我々の姿勢は変わらない」とテルジッチは明言した。

アルベルト・リエラ、アイントラハト・フランクフルトでは大失敗

一方、テルジッチによれば、リエラ自身は手元の選手たちに非常に満足しているという。「1カ月前に交渉した際、彼はレッドスターの選手たちをアイントラハト・フランクフルトの選手たちと交換したくないと言った。つまり、今いる選手たちにとても満足しているということだ」。ただし、最近リエラから出場停止処分を受けたアレクサンダル・カタイは、どうやら例外のようだ。35歳のカタイはレッドスターですでに328試合に出場し、160ゴールを挙げている。

リエラはフランクフルト時代にもたびたび周囲と衝突し、自分の選手を公然と批判することもためらわなかった。マリオ・ゲッツェやヨナタン・ブルカルトといった中心選手を、一時的に構想から外したこともある。14試合でわずか4勝に終わり、欧州カップ戦の出場権を逃した後、フランクフルトは最終的にリエラと袂を分かった。その後、リエラはクラブ幹部のアクセル・ヘルマンとマルクス・クレシェを批判した。