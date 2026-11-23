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マルクス・クレーシェが、イタリアの強豪ACミランでの仕事に就くことが間近に迫っている。

『Sky』や『Bild』などによると、ブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルトでスポーツ担当取締役を務めたクレーシェとの交渉は大詰めを迎えている。移籍金は最大500万ユーロとされる。クレーシェは1月1日付でミランの「フットボール部門責任者」に就任する見通しだ。

この動きはもはや驚きではない 。クレーシェは数カ月前から、イタリア王者に19度輝いたミランへの移籍が取り沙汰されていた。46歳のクレーシェは、移籍市場での夏の動きやシーズン序盤の滑り出しが振るわなかったことを受け、約1カ月前にフランクフルトを5年間で離れると表明していた。在任中には巧みな選手の獲得と売却によって、フランクフルトに巨額の移籍収支黒字をもたらした。

フランクフルトがクレーシェの移籍金を受け取れるのは、巧みな一手を打っていたためだ。クレーシェは本人の希望で職務を解かれたものの、移籍金を得るために、2028年6月30日までの契約は内容を調整した上で維持されている。クラブは後任もすでに決めている。ヨティ・ハツィアレクシウが12月1日付で1.FCニュルンベルクからフランクフルトに移り、かじ取りを担う。