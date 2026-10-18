アイントラハト・フランクフルトが日曜夜に発表した。クラブは、即時の職務解除を求めるクレシェの意向に応じたという。2028年6月30日までの契約は、内容を変更したうえで継続する。

クラブは声明で、今回の決定に先立ち「ここ数週間、マルクス・クレシェと監査役会会長のマティアス・ベックの間で、アイントラハト・フランクフルトの競技面における現状と将来、そして今後の協力について、率直かつ信頼に基づく良好な話し合いが行われていた」と説明した。

また、日曜日に開かれた臨時監査役会では、これまで取締役会代表を務めていたアクセル・ヘルマンが取締役会会長に任命された。ヘルマンは2012年から取締役会の一員で、2031年6月30日までの契約を結んでいる。

マルクス・クレシェはなぜフランクフルトで批判を浴びたのか？

クレシェは「アイントラハト・フランクフルトで過ごしたこの数年間は、私にとって特別で、濃密で、忘れられない時間だった」と振り返り、こう続けた。「この数カ月、自分自身の状況と職業上の将来について深く考えてきた。この素晴らしいクラブでの5年を超える日々は大きな成功に恵まれた一方、非常に厳しいものでもあった。しばらく前から、自分には変化が必要であり、アイントラハトにとっても新たな刺激が助けになるかもしれないと感じるようになった」

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クレシェは2021年夏にフランクフルトでの職務に就いた。在任中、同クラブは2022年のヨーロッパリーグで優勝した。

スポーツ部門の責任者であるクレシェはシーズン序盤に批判を浴び、とりわけアルベルト・リエラ監督の招へいは大きな失敗とみなされた。また、昨シーズンの選手陣の費用対効果が低いとの批判も受けた。難航した夏の移籍市場に加え、クロアチアでの不動産購入も不穏な空気を招いた。