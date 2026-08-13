セルビアの『Sportklub』によれば、リエラは近日中にレッドスター・ベオグラードの監督に就任する見通しだ。同クラブでは、ハポエル・ベエルシェバとのチャンピオンズリーグ予選敗退を受け、デヤン・スタンコビッチが最近になって辞任を表明していた。

0-2で敗れたこの試合では、かつてラツィオ、インテル・ミラノ、そしてレッドスターで活躍した元世界的名手スタンコビッチが、0-0の場面でファウルによるPKが認められなかった後に完全に自制を失い、主審グレン・ニュベリからレッドカードを提示されていた。

スタンコビッチは主審に向かってつばを吐き、トンネルへ引き揚げる際には挑発的なジェスチャーで自軍サポーターの反感をさらに買ったとされている。レッドスターはスタンコビッチの激高の直後に0-1とされ、さらにその10分足らず後に0-2とされた。スタンコビッチは試合後、ロッカールームで自チームの選手たちに辞任を告げたとみられている。

この別れは、その日の夜のうちに会長ズヴェズダン・テルジッチが認めた。『0-0の状況で、あのような振る舞い、あのようなレッドカードは許されない』。金曜日までに後任をUEFAに届け出なければならず、その人物はどうやらアルベルト・リエラになるようだ。

44歳のリエラはベオグラードで2年契約にサインし、木曜日にも就任発表される見込みだ。リエラは直近では、フランクフルトを再び成功軌道に戻すというブンデスリーガでの任務に、周知の通り無残に失敗していた。

フランクフルト退任後のリエラが騒動を引き起こす

リエラは2月、解任されたディノ・トップメラーの後任として指揮を執ったが、数週間のうちにマリオ・ゲッツェやヨナタン・ブルカルトといった主力選手を含むチームの大部分と対立した。さらに、記者会見でも極めて疑問の残る振る舞いを繰り返し、騒動を招いていた。

14試合でわずか4勝に終わり、欧州カップ戦出場も逃したことで、クラブはシーズン終了後にリエラと袂を分かった。しかし、リエラはこの結果をそのまま受け入れ、フランクフルト失速の唯一の責任者として扱われるつもりは明らかになかった。7月中旬、リエラはインスタグラムのストーリーで、アクセル・ヘルマン取締役会報道官らフランクフルト首脳陣に対し、一部ではかなり激しい言葉で不満をぶつけた。

リエラはスポーツ担当取締役マルクス・クレシェとの写真を投稿し、冒頭でこう記した。『朝から晩までクラブにいて、内外の混乱を取り除こうと努めていたのはこの2人だけだ。マルクス・クレシェと私だ！！！ ほかには誰もいない！』

その後、44歳のスペイン人は、文法的に荒削りな英語でヘルマンを攻撃した。『君の名前は出さない（私がたった2回しか会ったことのない人物だからだ）。なぜなら、君は無名の人間で、まったく知られておらず、何一つ成し遂げていないからだ』とリエラは書いている。

これに先立ち、『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』でのヘルマンのインタビューが掲載されており、その中で彼は元フランクフルト監督を批判していた。『彼がブンデスリーガ、このクラブ、そして周囲の環境全体と向き合おうとする姿勢に、これほど欠けていたことには驚いた』とヘルマンはとりわけ語っていた。

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