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ティボー・クルトワが、かつてPSVアイントホーフェンと接触し、同クラブでプレーしたかったと明かした。レアル・マドリーのチャンピオンズリーグでの対戦を前に、ベルギー代表GKはPSVの高い位置からのプレスと攻撃にも警戒を示した。マドリーはベルナベウで欧州の舞台での5連勝を狙う。

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クルトワ、過去にPSVと移籍を巡る接触があったと明かす

ティボー・クルトワは、かつてPSVアイントホーフェンと話し合い、キャリアの早い段階でオランダの同クラブでプレーしたかったと認めた。ベルナベウで行われるレアル・マドリーとPSVのチャンピオンズリーグ第5節を前に、ベルギー代表GKはアイントホーフェンの近くで育ったことを振り返った。

「ベルギーでプレーしていた頃、何度か接触があった。多くの若い選手が夢を持ち、PSVでプレーしたいと思っていた」とクルトワは語った。「とても魅力的なクラブだ。僕が生まれた場所からもすごく近いし、僕もアイントホーフェンでプレーしたかった」

PSVとの縁と、そのプレースタイルへの警戒

クルトワはPSVとの個人的なつながりに触れ、ペーター・ボス監督の下で積極的に前へ出る戦い方を称賛した。高い位置からプレスをかけ、多くの選手が攻め上がる相手との、オープンな展開を予想している。

「攻撃力に優れた、とても良いクラブだ。マッサージ担当の一人をよく知っている。ファン・ボメルもそうだし、いろいろなつながりがある」とクルトワは語った。「難しい試合になるだろう。彼らは前へ出て、ピッチの高い位置からプレスをかけ、多くのゴールを決める攻撃的なチームだ。面白い試合になり、もちろん僕たちが勝てればと思う」

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欧州の舞台では対照的な両クラブ

PSVはNECナイメヘンとのアウェー戦に4-1で勝利し、勝ち点29でエールディビジの首位に立ってスペインに乗り込む。今季9得点のチーム得点王スフェン・マイナンスが牽引している。チャンピオンズリーグでは、ボス監督率いるチームはポルトに勝利し、シャフタール・ドネツクと引き分け、ライプツィヒとクラブ・ブルッヘに敗れて勝ち点4を獲得している。

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一方、レアル・マドリーは勝ち点12。今季サンティアゴ・ベルナベウでの全試合に勝利し、インテル（2-1）とライプツィヒ（4-1）に勝った試合を含め、ホームで25得点を挙げている。キリアン・エンバペもここまでチャンピオンズリーグの4試合すべてで得点している。

マドリーは首位と5連勝を狙う

ジョゼ・モウリーニョ監督は、欧州の舞台で5連勝を収め、チャンピオンズリーグのプレーオフを回避したい考えだ。PSV戦はラ・リーガでセルタに勝利した3日後に行われる。

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週半ばのPSV戦を終えた後も、クルトワとレアル・マドリーはベルナベウにとどまり、土曜日にアラベスを迎える。