アイントホーフェンでサッカーファン70人による大規模乱闘、警察が大規模出動へ

アイントホーフェンで土曜日、VVVフェンロと、おそらくPSVのサポーターの間で大規模な乱闘が発生した。Omroep Brabantなどが伝えている。約70人のファンによる乱闘は、ストライプS駅とクロックヘボウ付近で起きた。

VVVのサポーターを乗せたバスは土曜日、ケウケン・カンピューン・ディビジーのアウェー戦でFCフォレンダムへ向かっていた。サポーターバスが途中でアイントホーフェンに停車した理由はまだ明らかになっていないが、前述の放送局は、何か飲み物を取るためだったと伝えている。

VVVのファンが立ち寄った場所で、リンブルフのサポーターはおそらくPSVのサポーターと鉢合わせた。乱闘に発展し、その後、警察が大規模に出動した。ほぼすべての稼働可能な部隊が投入され、警察犬も使用された。広報担当者によると、これによってさらなる事態の悪化は防がれたという。

ストライプS駅では、VVVのファンが包囲された。個別の確認を受けた後、同行していたサポーターたちは再びバスに乗ることを許可された。なお、そのバスはフェンロ方面へ引き返すよう命じられた。問題となったファンたちは、もはやフォレンダムで歓迎されない存在となっていたためだ。

なお、アイントホーフェン警察による逮捕者は出ていない。同警察はこの事件について引き続き捜査している。ただ、監視カメラ映像などによって、乱闘に関与した人物が誰であったかは明らかになっている。

小競り合いの後、警察は武器を捜索したが、発見されなかった。なお、VVVはフォレンダムとのアウェー戦に3-2で敗れている。