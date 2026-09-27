アイントホーフェンで土曜日、VVVフェンローとおそらくPSVのサポーター同士による大規模な乱闘が発生した。 Omroep Brabant などが伝えている。約70人のファンによる乱闘は、ストレイプS駅とクロックヘボウ付近で起きた。

VVVのサポーターを乗せたバスは土曜日、ケウケン・カンピューン・ディビジのアウェー戦に向けてFCフォレンダムへ向かっていた。途中でそのサポーターバスがアイントホーフェンに停車した理由はまだ明らかになっていないが、前述の放送局は何か飲み物を取るためだったと報じている。

VVVのファンが停車した場所で、リンブルフ州のクラブを応援する彼らはおそらくPSVのサポーターと鉢合わせした。乱闘が発生し、その後、警察が大規模に出動した。ほぼすべての待機可能な部隊が投入され、警察犬も使用された。広報担当者によると、これによりさらなるエスカレートは防がれたという。

ストレイプS駅ではVVVのファンが包囲された。個別の確認を経て、同行していたサポーターたちは再びバスに乗ることを許された。なお、そのバスはフェンロー方面へ送り返された。当該ファンはもはやフォレンダムで歓迎されていなかったためだ。

なお、アイントホーフェン警察による逮捕者は出ていないが、同警察はこの件をさらに調査している。一方で、監視カメラの映像などにより、乱闘に関与した人物が誰であったかは明らかになっている。

小競り合いの後、警察は武器を捜索したが、見つからなかった。なお、VVVはフォレンダムとのアウェー戦に3-2で敗れた。