アイルランド代表のヘイミル・ハットルグリムソン監督は、ネーションズリーグで1週間のうちに2試合を戦い極度の緊張が続いたことを受け、自チームとシオニスト国家との対戦が繰り返されるのを防ぐため、欧州サッカー連盟（UEFA）に介入を求めた。

監督の発言は、セルビアのバチュカ・トポラで無観客で行われたアイルランドとシオニスト国家の一戦が1-1の引き分けに終わった後に出たもので、両者の間で論争と激しい議論に満ちた代表期間を締めくくる形となった。

ハットルグリムソンは次のように語った。「この2週間に我々が経験したことは、どの国の代表にも味わってほしくない。我々の組織全体が計り知れないほどの重圧にさらされた。欧州サッカー連盟は介入し、必要な措置を講じるべきかもしれない」。

この対戦は緊張した雰囲気となり、それはハーフタイムのロッカールーム間にまで及んだ。シオニスト国家の選手の一人が、アイルランド代表のフィジカルコーチであるデリク・ドイルに唾を吐いたとの報道もある。

ハットルグリムソンは試合結果については遺憾の意を示したが、同時に2試合が終わったことへの安堵も表し、こう述べた。「我々はシオニスト国家より上だと思う。しかし後半はそれを示せなかった。おそらく精神的・肉体的な疲労のためだろう。この合宿は極めて厳しいものだった」。

さらにこう付け加えた。「試合が終わって本当にうれしい。これで来月に集中できる。我々にはまだグループ首位を獲得できる可能性があり、始まる前であればこの状況を受け入れていただろう」。

アイルランドの監督は無観客での試合開催を批判し、観客の不在が試合のリズムに影響したとの見解を示してこう説明した。「親善試合のように感じた。リズムは緩慢で、こうした状況では選手は最大限の後押しを必要とする」。

アイルランドが3-0で勝利した先週の試合と同様に、アイルランド代表の選手たちはシオニスト国家の国歌斉唱の際に身をかがめ、ガザの紛争の犠牲者への連帯を示す黒い腕章を着用した。一方、シオニスト国家の選手たちもUEFAの承認を得て黒い腕章を着用した。