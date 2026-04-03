アイルランド代表は、チェルシーのFWリアム・デラップを代表に招集できるよう説得したいと考えている。23歳のこのFWは、これまでユース代表としてイングランド代表でプレーしてきた。

デラップはU-15からU-21まで、イングランドのユース代表のほぼすべてのカテゴリーでプレーしてきた。しかし、直近の代表招集期間において、この若手ストライカーはトーマス・トゥヘル監督から招集されなかった。

アイルランドは先週木曜日、チェコとの試合で2-2の引き分けの末、PK戦で敗れ、ワールドカップ出場を逃した。この試合では、PSVのゴールキーパー、マテイ・コヴァールが2本のPKをセーブし、ヒーローとなった。

アイルランドは現在、このチェルシーの選手に対し、父のロリー・デラップがかつてそうだったように、代表キャリアを切り替えてアイルランド代表を選ぶよう説得を試みている。ロリーは最終的に「グリーン・アーミー」として13試合に出場した。ロリーの元チームメイトであり、アイルランド代表のアシスタントコーチを務めるジョン・オシェイは、英紙『ザ・サン』によると、息子についてロリーと連絡を取ったという。

オシェイは次のように語った。「よく言われるように、それはリアム次第だ。様子を見よう」。アイルランド代表のハイミル・ハルグリムソン監督もまた、決定は完全にリアム・デラップ自身に委ねられていると強調した。

「彼はまだイングランド代表としてプレーしたことがなく、ワールドカップに出場する見込みも薄い。むしろ、それはまだ遠い話のように思えるが、最終的には彼自身の決断次第だ」と代表監督は説明した。

デラップは、昨夏チャンピオンシップへ降格したイプスウィッチ・タウンから3500万ユーロで移籍した後、チェルシーでのキャリアのスタートに苦戦した。 昨夏チャンピオンシップへ降格したイプスウィッチ・タウンから3500万ユーロで移籍した元マンチェスター・シティの選手は、シーズン序盤にハムストリングの負傷を負い、32試合でわずか2得点にとどまっている。前シーズンのイプスウィッチでは、プレミアリーグ37試合で12得点を挙げていた。