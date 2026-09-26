アイルランド代表は日曜夜、ネーションズリーグでイスラエルと予定通り対戦することが正式に決まった。長時間にわたる協議と選手団内での投票を経て、アイルランドサッカー協会（FAI）はハンガリーのデブレツェンで行われる試合を実施することを決定した。

アイルランドの準備は土曜日、この物議を醸している一戦を巡る話し合いによって完全に混乱した。予定されていた記者会見とトレーニングは何度も延期された。選手、スタッフ、そしてFAIはチームホテルで、イスラエルとの対戦を行うべきかどうかについて協議した。

最終的に、代表チーム内では試合を行うかどうかについて投票が実施された。FAIのデイビッド・クーレル理事は、後に開かれた土曜日の記者会見で、選手の「かなりの多数」がイスラエル戦を行うことに賛成票を投じたと明かした。

その直後、アイルランド協会は公式声明でこの決定を確認した。『アイルランドサッカー協会は、2026-27シーズンのネーションズリーグにおけるイスラエル戦を実施することを確認します。協会は、さまざまな立場を共有したアイルランドの選手たちとの協議を経てこの決定を下しました。そのうちの過半数が、試合は行われるべきだと示しました』

ただし、代表メンバー全員がこの決定に納得しているわけではない。ヘイミル・ハルグリムソン監督は、イスラエル戦でプレーしたくない意向を示した後、1人の選手が代表から離脱したことを認めた。『今朝、1人の選手が考えを変えた』。複数のアイルランドメディアによれば、その選手はGKギャビン・バズヌとみられるが、記者会見では名前は正式に確認されなかった。

混乱はすでに木曜日のコソボ戦での0-1敗戦後に始まっていた。MFジェイソン・ナイトはその際、本来であればイスラエル戦は行われるべきではないと考えていると明かしていた。『もちろん、試合は行うべきではないと思っている。でも実際には行われる。僕たちはより詳しく話し合い、グループとして考えをまとめ、そこから前に進んでいく』

主将ダラ・オシェイもまた、選手たちが極めて難しい立場に置かれていると語った。『僕たちは当然、弱い立場にあると感じている。結局のところ、それが僕たちのところに持ち込まれた。一度その決定が僕たちの頭越しに、より高いレベルで下された時点で、最終的にはまた僕たちのところに戻ってくることは常に明らかだった』

ハルグリムソン監督は土曜日、この状況がチームに重くのしかかっていることを認めた。『今の時点で誰も心地よくは感じていない。どんな行動を取ったとしても、全員が同意できるものになることは決してない』。アイルランドとイスラエルは日曜日、オランダ時間20時45分にデブレツェンで対戦する。