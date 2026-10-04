日曜夜に行われるアイルランド対イスラエルのUEFAネーションズリーグは、落ち着かない前哨戦となっている。土曜日には、イスラエル人記者からの質問を受け、アイルランドの記者会見が途中で打ち切られた。

日曜夜、アイルランドとイスラエルはセルビアの中立地でUEFAネーションズリーグを戦う。両国は先週にも対戦しており、その時はハンガリーだった。その試合はアイルランドが0-3で勝利した。

その一戦を巡っては、さまざまな出来事があった。アイルランドの選手たちはイスラエル国歌の際に芝を見つめ、イスラエルの選手たちと握手を交わさず、さらに「ガザ紛争におけるすべての犠牲者への認識として」喪章を着用していた。

だが、それだけでは終わらなかった。アイルランドサッカー協会はその試合後、イスラエルのファンがアイルランドのFWアダム・アイダーに対して人種差別的な侮辱を浴びせたとの報告について、調査を行っていると発表した。

そして土曜日、アイルランド対イスラエルを前にした記者会見でも、その話題が再び持ち上がった。「試合中に、あなたたちの選手が我々の選手を『サル』と呼んだ」と、イスラエル人記者はアイルランド代表のヘイミル・ハルグリムソン監督に言った。

「そんな事実はまったくありません」と、アイルランド側の報道担当者が割って入る。「では、ここで記者会見を終了します」。記者がマイクを返すよう求められると、彼はそれを拒否した。「私からマイクを取り上げることはできない。そんなことはできない！」

「選手たちはそれについて嘘をついていない」と、彼は続けた。「これは嘘ではない。彼らがそう言っているんだ。これは記者会見だ。我々はここに招かれていて、質問することができる」。しかし、その後に返答はなく、記者会見はそこで終了となった。