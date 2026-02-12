アイルランドの呼び声：アイルランドラグビー代表国歌の歌詞、動画、そして意味

アイルランド代表ラグビーチームは長年にわたり世界ラグビー界で最も競争力のあるチームの一つであり、ブライアン・オドリスコル、ポール・オコンネル、ロナン・オガラといった名選手が皆、あの有名な緑のジャージを着て戦ってきた。

試合前には国歌『アイルランドの呼び声』が選手とファンを奮い立たせ、戦いの準備を整える。

ここではGOALが、歌詞全文、動画、作者、そしてこの歌の意味など、知っておくべきすべてをお届けします。

「アイルランドの呼び声」の歌詞とは？

アイルランドのラグビー試合前には短縮版が歌われ、最初の1節に続いて2回コーラスが繰り返される。そのバージョンの歌詞は以下の通り。

時が来れば、刻が来れば

力と栄光が訪れる時、

我らは祖国の呼び声に応えし

アイルランドの四つの誇り高き州より

アイルランド、アイルランド！

共に堂々と立ち、

肩を並べて、

我らはアイルランドの呼び声に応えよう！

アイルランド、アイルランド！

共に高く立ち、

肩を並べて、

我らはアイルランドの呼び声に応えよう！

我らはアイルランドの呼び声に応えよう！

アイルランドの呼び声 歌詞全文

その日が来れば、その時が来れば、

力と栄光が訪れる時、

我らは祖国からの呼び声に応えるために来た

アイルランドの四つの誇り高き地方より

コーラス

アイルランド、アイルランド！

共に高く立ち

肩を並べて

我らはアイルランドの呼び声に応えよう！

強大なアントリム渓谷より

荒々しいゴールウェイの丘より

リメリックの城壁とダブリン湾より

アイルランドの四つの誇り高き州より

（コーラス）

鋼の心と屈しない頭

決して折れないと誓い

戦うことを誓う、戦う力を失うまで

誇り高きアイルランドの四つの州のために。

アイルランドの呼び声 歌詞全文（ケルト・サンダー版）

アイルランド、アイルランド

肩を並べて兄弟のように立ち

一人は皆のために、皆は共に

暗い日々も結束を保ち

永遠に打ち負かされることはない

(コーラス)

アイルランド、アイルランド、

共に高く立ち、

肩を並べて、

アイルランドの呼び声に応えよう！

時が来れば、時は来る

ある者は歌と物語に生き、

我らは導きの星に従うために生まれ、

栄光をもって運命に会うために。

(コーラス)

鋼の心と屈しない意志、

決して折れるまいと誓い、

戦う力を失うまで戦い続けよう

最後のレクイエムが奏でられるまで

(コーラス x 2)

アイルランドの呼び声の意味とは？

『アイルランドの呼び声』の歌詞は、苦難と逆境の時代を通じたアイルランド国民の結束を表現しようとしている。

ラグビーチームが使用する短縮版は、「アイルランドの四つの誇り高き地方」から集い、ピッチ上で国の呼びかけに応えるチームの結束を強調している。一方、ケルト・サンダーなどのアーティストが歌う長編版には、より詳細な描写が含まれている。

「我々は永遠に無敵である」「戦えなくなるまで戦い続ける」といった歌詞は、アイルランド人の不屈で反抗的な性格を描き出し、「暗い時代」に屈することを拒絶する姿勢を強調している。

『アイリッシュ・コール』の作者は？

フィル・コールターは、1995年ラグビーワールドカップを前にアイルランドラグビー協会（IRFU）からスポーツアンセムの制作を依頼され、その成果として『アイリッシュ・コール』が生まれた。

デリー出身のミュージシャン、作曲家、プロデューサーであるコールターは、北アイルランドとアイルランド共和国を含むチームの全アイルランド性を反映するため、アイルランドのあらゆる伝統を融合した楽曲の制作を依頼された。

IRFU（アイルランドラグビー協会）が最初にコールターに接触したのは1987年。当時アイルランドでは「トラブルズ」と呼ばれる政治的対立が続いており、人々の結束を強調する歌が必要だという考えからだった。

「作曲した楽曲からは様々な満足感が得られる」とコールターは2023年にRTEに語った。「チャート1位を獲得したり、ミリオンセラーを記録したり、エルヴィス・プレスリーに楽曲をカバーしてもらったり、ユーロビジョンで優勝したりするのも素晴らしいことだ。

しかし、満員のランズダウン・ロードで自分の歌が歌われるのを聞く喜びは、レコードの売上やチャート順位では測れないものだ」

アイルランドラグビーには2つの国歌があるのか？

アイルランド代表ラグビーチームは、試合前に2つの国歌を演奏することがある点で、世界のラグビー界ではやや異例だ。

ホームゲーム（ダブリン開催時）では、公式国歌『アムラン・ナ・ビアン』に続いて『アイリッシュ・コール』の2曲が演奏される。

この二つの国歌が演奏されるのはダブリンでの試合のみであり、アウェイゲームや国外での大会では『アイルランドの呼び声』のみが使用される。

アイルランド共和国サッカー代表チームは「アイリッシュ・コール」を使用しているか？

アイルランド共和国代表サッカーチームは「アイルランドの呼び声」を使用しません。アイルランドサッカー試合前に演奏される国歌は「アムラン・ナ・ビアン」です。

北アイルランド代表も「アイルランドの呼び声」を使用しません。実際、スコットランドやウェールズとは異なり、特定のスポーツ用国歌を持たず、「神よ国王を守り給え」を国歌として使用しています。

