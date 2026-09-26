アイルランドに混乱。 数カ月前から同代表は、自国サポーターの後押しを受け、ネーションズリーグ、リーグB・グループ2第2節のイスラエル戦をボイコットすると警告していた。「人道的な理由」や「パレスチナの人々との連帯」がその理由だと、コソボ戦とイスラエル戦のアウェー2連戦に向けて出発する前日、ダブリンでの代表合宿に集まった多くの抗議者たちは説明していた。試合はハンガリーのデブレツェンで行われる予定だ。





非難 - 政治レベルでは、アイルランドはガザ地区におけるイスラエルの軍事作戦を強く非難してきた。 ミシェル・マーティン首相は組み合わせ抽選の時点で「スポーツは政治とぶつかると難しい立場に置かれる」と語り、「国家として、われわれはイスラエル政府の政策を強く非難してきた」と説明していた。





失格リスク - こうしてアイルランドサッカー協会（FAI）は当初、日曜日に予定されているネーションズリーグの試合をボイコットする決断を下した。だが、第1節のコソボ戦での敗戦によって、アイルランド代表は崖っぷちに追い込まれた。ここでもう1敗（不戦敗）を喫すれば、アイルランドにとって極めて高くつく可能性がある。その場合、リーグC降格の現実味が一気に高まるうえ、アイルランドが開催国の1つを務めるEURO 2028（イングランド、ウェールズ、スコットランドと共催）の直後というタイミングでもあり、UEFAから重い制裁を科される恐れもある。





投票と反対派 - ハイメル・ハルグリムソン監督はロッカールームを“招集”し、この問題を投票にかけることを決断した。大多数の選手は出場することを選んだとみられる。対戦相手の大会参加には留保があったにもかかわらずだ。 だが、アイルランド代表の一部選手は出場を拒否する構えを見せている。投票で敗れた「少数派」の先頭に立っているのは第2GKのギャビン・バズヌで、ダブリン生まれだがナイジェリア系の同選手は、練習に参加せず、ホテルに残り、監督と協会に説明を求めることを選んだ。そして今、何が起きてもおかしくない状況となっている。