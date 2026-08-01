イラク代表のフォワード、アイマン・フセインが、中央アジアで新たなプロキャリアの挑戦に臨む準備を進めている。現在進行中の夏の移籍市場で両者の間で最終合意に達したことにより、ウズベキスタンのパフタコルのユニフォームに袖を通す一歩手前まで来ている。

イラク代表のキャプテンは来週土曜日に首都タシケントに到着し、義務付けられているメディカルチェックを受け、この名門ウズベキスタンクラブと結びつける移籍書類に正式に署名する予定だ。

この動きは、アイマン・フセインがイラクのアル・カルマで2025-2026シーズンを終えた後に実現するもので、彼は国内リーグを離れてプロキャリアを続けるべく、新たな海外の舞台への移籍を決断した。

このイラク人ストライカーは、これまでの期間にアル・クウワ・アル・ジャウィヤとアルビルを筆頭とする複数の国内クラブから誘いを受け、さらにイラク・プレミアリーグの他クラブからのオファーも受けていたが、海外での挑戦を選び、それらすべてを断ることを優先した。

この移籍が完了すれば、アイマン・フセインはパフタコルの歴史においてプレーしたイラク人選手の一覧に名を連ねることになり、かつてこのウズベキスタンの巨人のユニフォームを着たバシャール・ラサンとザイド・タフシーンに続き、この系譜における3人目となる。

この移籍は、異なる競争環境で自らの実力を証明し、来シーズンにおけるパフタコルの国内およびアジアの両面での野心に貢献するための、このイラク人フォワードにとって貴重な機会と見なされている。