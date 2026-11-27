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イングヴァル・ヨンソンが死去した。37歳のGKは、国内王者ヴィキングルに所属し、EURO2016で快進撃を見せたアイスランド代表の元選手だった。ヨンソンは長い闘病の末、11月25日水曜日にがんで亡くなった。

ヴィキングルが発表した。「深い悲しみと痛みをもって、親愛なる友人でありチームメートでもあるヴィキングルのGK、イングヴァル・ヨンソンが11月25日水曜日、愛する人たちに囲まれて亡くなったことをお知らせします。クラブとヴィキングルのすべてのファンは、ご家族と大切な方々に心を寄せています。心よりお悔やみ申し上げます」

ヨンソンが最後にプレーしたのは、去る5月3日のケフラヴィーク戦だった。キャリアを通じて国内リーグ優勝4回、アイスランド・スーパーカップ優勝3回を経験。ノルウェーではスタルト、サンネス、サンデフィヨルド、デンマークではヴィボーでもプレーした。

アイスランド代表では通算8試合に出場。2016年にはフランスで開催されたEUROの記憶に残る戦いに参加した。アイスランド代表は初めて出場した欧州選手権本大会で準々決勝まで進み、欧州を驚かせた。