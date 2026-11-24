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バルセロナには誰も否定できない事実がある。だが、その本当の大きさを明らかにしたのは数字だった。数々のスターと歴史を誇るチームが、ある一人の選手抜きでプレーできたのは、シーズンを通じてわずか85分間にすぎない。その選手こそ、クラブのアカデミー出身のラミン・ヤマルだ。記録的な速さで有望な若手からバルセロナの鼓動する心臓へと変貌を遂げ、ハンジ・フリック監督が決して手放すことのできない存在となった。

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『ムンド・デポルティボ』が紹介した驚くべきデータは、ラミン・ヤマルがバルセロナにとっていかに重要か、そして何より、チームがこの地元出身選手にどれほど依存しているかを改めて考えさせるものだ。チームがこれまで戦った公式戦17試合、ラ・リーガ13試合とチャンピオンズリーグ4試合のすべてで、この若きウインガーは先発出場しており、途中交代はわずか4回にとどまっている。

出場可能だった1530分のうち、フリック率いるチームがラミン抜きでプレーしたのはわずか85分間で、その間のスコアは常にチームが優位に立っていた。そしてバクーでのカラバフ戦で、ハンジ・フリックは初めてラミン抜きで戦うことになる。勝敗がまだ決していない状況でラミン抜きで勝利をつかまなければならない時、バルセロナがどれほどの損失を被るのかが明らかになる、真の試金石だ。

4度の交代には目を引く共通点がある。いずれのケースでも、ラミンがピッチを退いたのは大差がつき、勝負が事実上決していた時だった。つまり、プレッシャーの大きい拮抗した試合や、勝敗が決していない場面で交代したことは一度もないのだ。

最初の例はエルチェ戦だ。ラミンは65分に交代したが、その時点でバルセロナはすでに2-0とリードしており、最終的に5-0で大勝した。レバンテ戦でも同様の状況が見られた。2ゴールを挙げたラミンは3-0の66分にピッチを退き、試合はバルセロナが終盤に苦戦を強いられた末、4-2で終わった。

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レアル・ベティス戦では1ゴールを記録したラミンが4-2の70分に交代し、バルセロナはその後リードを5-2に広げた。最後の例となるアラベス戦もこの傾向を裏付けている。2ゴールを挙げたラミンは5-0の74分にピッチを後にし、試合は6-1で終わった。

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4試合、4度の交代、そして4つのケースすべてで、スコアのおかげでコーチングスタッフは最も活力をもたらす選手を、表面上はチームに大きなリスクを負うことなく下げることができた。説明は明快だ。バルセロナが試合の流れを支配している時はラミンの出場時間を管理できるが、先行きが不透明な時には、彼の存在がより重要になる。

しかし、根本的な問題は交代だけにとどまらない。本当に重要なのは、ラミンがピッチにおらず、バルセロナが攻撃の主な原動力を欠いたまま解決策を見つけなければならない時に何が起こるかだ。これまでのところ、このスペイン代表選手を欠いた緊急事態は起きていない。彼の影響力がチーム全体のパフォーマンスを形作っていることは間違いなく、その重要性は出場時間や攻撃面での貢献にも表れている。

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結論として、バルセロナはラミン・ヤマルという並外れた競争上のアドバンテージを手にしているが、同時にその優位性が構造的な依存へと変わる危険にも直面している。4度の交代は、フリックが彼を休ませる機会を見いだしてきたことを示している。ただし、プレッシャーの大きい状況で彼抜きで戦わざるを得なくなった時にチームがどう反応するかは、そこからは見えてこない。

バクーで、誰もが初めてその答えを知ることになる。バルセロナはラミン抜きで勝てるのか？それとも85分という数字は、将来チームに大きな代償をもたらしかねない依存の物語の始まりにすぎなかったのだろうか？